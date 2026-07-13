Την Τρίτη στις 23:00 θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης (14/7), ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται, επίσης, να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM)

Κατόπιν οδηγιών του Ανώτατου Διοικητή, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) θα επαναλάβουν τον αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες στις 14 Ιουλίου στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Οι δυνάμεις του CENTCOM θα επιβάλουν τον αποκλεισμό σε πλοία που διέρχονται προς ή από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές. Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να διευκολύνει τη ροή της κυκλοφορίας στα περιφερειακά ύδατα για όλα τα πλοία που δεν παραβιάζουν τον αποκλεισμό.

Η επανέναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν ακολουθεί την αρχική εφαρμογή του από τις 13 Απριλίου έως τις 18 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διμηνιαίας περιόδου, οι δυνάμεις του CENTCOM ανακατεύθυναν περισσότερα από 140 σκάφη που συμμορφώθηκαν, ακινητοποίησαν εννέα σκάφη που δεν συμμορφώθηκαν και επέτρεψαν σε πάνω από 50 εμπορικά σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν μέσω του αποκλεισμού.

Συνιστάται σε όλους τους ναυτικούς να παρακολουθούν τις εκπομπές των «Ανακοινώσεων προς τους Ναυτικούς» και να επικοινωνούν με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μέσω του καναλιού 16 (bridge-to-bridge) όταν δραστηριοποιούνται στον Κόλπο του Ομάν και στις προσβάσεις του Στενού του Ορμούζ.