Ηράκλειο: Οδηγός κάνει επικίνδυνους ελιγμούς πάνω σε διπλή διαχωριστική γραμμή στο Κακό Όρος

Διαδοχικές και επικίνδυνους ελιγμούς πάνω στη διπλή συνεχή διαχωριστική γραμμή πραγματοποίησε οδηγός στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Κακού Όρους, στην Κρήτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ηράκλειο, σε τμήμα του οδικού δικτύου με συνεχείς στροφές και περιορισμένη ορατότητα.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr, ο οδηγός προσπέρασε αρχικά το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η καταγραφή. Στη συνέχεια, προχώρησε σε νέους επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας επανειλημμένα τη διπλή συνεχή γραμμή.

Αυξημένος ο κίνδυνος τροχαίου

Το περιστατικό καταγράφηκε σε ένα από τα δυσκολότερα τμήματα της παλιάς εθνικής οδού. Η μορφολογία του δρόμου περιορίζει σημαντικά το οπτικό πεδίο των οδηγών και μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση εμφάνισης οχήματος από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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