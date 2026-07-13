Άργος: Αναβαθμίζεται η κατηγορία για τους δύο αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου - Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική

Το Άργος θρηνεί τον 20χρονο Θοδωρή, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά.

Η υπόθεση περνά πλέον σε νέα φάση, με το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς να αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Στο Άργος, οι εξελίξεις είναι συνεχείς, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας του θύματος, η ανακρίτρια αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες μόλις ολοκληρωθούν η ληξιαρχική πράξη θανάτου και η βαλλιστική εξέταση, ώστε να προσαρμοστεί το κατηγορητήριο στα νέα δεδομένα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξονική τομογραφία του 20χρονου, η οποία αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που προκάλεσε η σφαίρα.