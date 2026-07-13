Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός κατά Τραμπ για τα τέλη στο Ορμούζ

Εξηγήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με την οποία η Ουάσινγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και θα λάβει αποζημίωση 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω του Στενού του Ορμούζ

”Είμαστε ενήμεροι για την ανάρτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες”, δήλωσε εκπρόσωπος του ΙΜΟ.

”Πάντα ήμασταν συνεπείς στη θέση μας σχετικά με τα τέλη – ο ΙΜΟ αντιτίθεται σθεναρά στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει νομική βάση για την εισαγωγή υποχρεωτικών διοδίων απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα στενό”

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, έγραψε ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και θα λάβουν επιστροφή χρημάτων 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω του Στενού του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι είχε κλείσει το στενό.

Σε δηλώσεις του για την κρίση με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον ρόλο του «φύλακα των Στενών του Ορμούζ», διαβεβαιώνοντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοικτή.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και θα παραμείνουν ανοικτά, με ή χωρίς το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον ρόλο τους στην ασφάλεια της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές ως ο «φύλακας των Στενών του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι θα λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται μέσω της περιοχής.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «είχαμε μια συμφωνία και εκείνοι την παραβίασαν», αναφερόμενος στο Ιράν, ενώ χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία ως «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

ΗΠΑ και Ιράν ερίζουν για τον έλεγχο του Ορμούζ

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, ανέφερε την ίδια ώρα σε μια ανακοίνωση η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω του στενού εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υποστηρίζουν ο καθένας ξεχωριστά ότι ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο συγκρούσεων που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, απειλώντας να εκτροχιάσουν κάθε διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

Η νέα κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων την Κυριακή, στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία στο στενό και, ενδεχομένως, να επιβάλλει τέλη, βάσει της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας που επετεύχθη τον περασμένο μήνα. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν αυτή τη θέση, επικαλούμενες το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ενώ επιχειρούν να δημιουργήσουν εναλλακτική διαδρομή εκτός ιρανικού ελέγχου.

Οι δύο χώρες βρίσκονται περίπου στα μισά της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων, η οποία θεωρητικά θα οδηγούσε σε μια συνολική συμφωνία τόσο για τον τερματισμό του πολέμου όσο και για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, η νέα σειρά επιθέσεων έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για επιστροφή σε γενικευμένη σύρραξη και για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Η επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες θα είχε καταστροφικές συνέπειες», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 5% τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσουν. Το αμερικανικό αργό, το οποίο είχε φτάσει σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι στο αποκορύφωμα του πολέμου, διαμορφώθηκε στα 72,92 δολάρια, ενώ οι διεθνείς αγορές παρουσίασαν μικτή εικόνα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δεκάδες πλήγματα στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, βάσεις ραντάρ, πυραυλικά συστήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη.

«Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν το ελέγχει», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.

Παρόμοιο μήνυμα έστειλε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία ζήτησε να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι έδαφός μας και δεν θα επιτρέψουμε σε έναν αδίστακτο και παιδοκτόνο στρατό από την άλλη άκρη του κόσμου να συνεχίσει την παράνομη επέμβασή του», υποστήριξε.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν τρεις φορές στο Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε εχθρικά πυρά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές.

Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τέσσερις ιρανικούς πυραύλους, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές καταστροφές.

Την ίδια ώρα, οι ιρανικές αρχές ανέφεραν επιθέσεις στις επαρχίες Χορμοζγκάν, Χουζεστάν και Μαρκάζι, με τουλάχιστον δύο νεκρούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Παράλληλα, ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για επιθέσεις και στη νοτιοανατολική επαρχία Σιστάν και Μπαλουχεστάν.

Επιθέσεις με drones σημειώθηκαν επίσης σε βάση ιρανικής κουρδικής οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναληφθεί η ευθύνη.

Μάχη για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ

Νωρίτερα την Κυριακή, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περίπου 140 στόχους, ανάμεσά τους θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, αποθήκες πυρομαχικών και εξοπλισμό επικοινωνιών.

«Τους βομβαρδίσαμε ολοσχερώς χθες το βράδυ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην εκπομπή Meet the Press του NBC.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, επιμένοντας ότι μόνο η Τεχεράνη δικαιούται να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, την Ιορδανία και το Ομάν, ενώ το τελευταίο – παραδοσιακός μεσολαβητής ανάμεσα στη Δύση και το Ιράν – κάλεσε Ιρανό διπλωμάτη για εξηγήσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ότι το στενό παραμένει υπό τον έλεγχό της, οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν τη διέλευση πλοίων μέσω μιας εναλλακτικής διαδρομής που ακολουθεί τις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα MarineTraffic, η ναυσιπλοΐα στη συγκεκριμένη διαδρομή μειώθηκε αισθητά το Σαββατοκύριακο, καθώς πολλές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι της ταχύτητας.

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ενδιάμεση συμφωνία «έχει τελειώσει», χώρες όπως το Πακιστάν, το Κατάρ και η Αίγυπτος συνεχίζουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας.

Παράλληλα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε να εκδικηθεί για τον θάνατό του στις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές που πυροδότησαν τον πόλεμο.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει επισκέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν το 2025, όπου εκτιμάται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.