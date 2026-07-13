Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία - Περίπου 30 άτομα στο νοσοκομείο - Φόβοι ότι η ίδια παρτίδα διακινήθηκε και αλλού

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν στο νοσοκομείο αυξάνεται ώρα με την ώρα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλη Γιαννάκο «δυστυχώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας που πάσχουν από Σαλμονέλα όπως επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι σήμερα μεσημέρι προσήλθαν 30 ασθενείς».

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο κύριος Γιαννάκος, οι ασθενείς «εμφανίζουν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια. Τελικά για νοσηλεία παρέμειναν έως τώρα 12 ασθενείς».

Όπως τονίζεται, οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί.

Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος.

«Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι τα περιστατικά συνδέονται με μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, που διακινήθηκε από κοινό προμηθευτή σε καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα, γεγονός που ενισχύει αυτό το ενδεχόμενο.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ. Στη συνέχεια, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία ξεκινά ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της περιοχής, με στόχο να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης και να αποσυρθεί το ύποπτο τρόφιμο.