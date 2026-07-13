Παρίσι: Η φωτιά στο Φοντενεμπλό “εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα” - Canadair παίρνουν νερό από τον Σηκουάνα

Η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό “εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα”, στάχτη 10.000 στρέμματα δάσους
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών πεζοπόρων τμημάτων και τη χρήση εναέριων μέσων, κάτι πρωτοφανές για την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας.
Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η φωτιά, που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό, έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.
Παγκοσμίως γνωστό στους αναρριχητές, το δάσος του Φοντενεμπλό, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έχει χαρακτηριστεί «απόθεμα βιόσφαιρας» από τον ΟΗΕ.
«Η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα»
«Το διακύβευμα σήμερα (…) είναι να μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο τη φωτιά, να σταματήσουμε την εξάπλωσή της. Η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών της Σεν-ε-Μαρν, ταγματάρχης Σιλβέν Βντοβίκ.
Ο νομάρχης της Σεν-ε-Μαρν, Πιερ Ορί, είπε πάντως ότι η κατάσταση «δεν είναι εκτός ελέγχου, αλλά μόλις αντιμετωπίσαμε (…) μια νέα εστία φωτιάς». Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν καεί περίπου 10.000 στρέμματα, δηλαδή το 5% του δασικού όγκου.
Για πρώτη φορά πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή του Παρισιού
Η φωτιά ξεκίνησε την Κυριακή γύρω στις 18.00, ώρα Ελλάδας, και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Ιλ ντε Φρανς, δηλαδή στην περιοχή του Παρισιού.
Από το πρωί, δύο Canadair παίρνουν νερό από τον Σηκουάνα και το ρίχνουν στις φλόγες. Χθες είχαν χρησιμοποιηθεί δύο Dash, αεροσκάφη που ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό, καθώς και ειδικά πυροσβεστικά ελικόπτερα.
«Όλα τα μέσα κινητοποιήθηκαν», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Δύσκολη η επιχείρηση λόγω ανέμων και καπνού
Ενισχύσεις έχουν φτάσει από όλη τη Γαλλία και αναμένονται και άλλες. Ωστόσο, το έργο τους καθίσταται δύσκολο λόγω της μορφολογίας ορισμένων ζωνών και των μικροεστιών που εμφανίζονται εδώ κι εκεί, σημείωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
Επιπροσθέτως, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω του καπνού.
«Αντιμετωπίζουμε σαφώς τις τρεις χειρότερες συνθήκες», δηλαδή άνεμο που φτάνει «τα 30 έως και 50 χλμ./ώρα», θερμοκρασία άνω των 30°C και «εξαιρετικά χαμηλή» υγρασία, είπε ένας διοικητής της πυροσβεστικής.
Φόβοι για πολυήμερη μάχη και αναζωπυρώσεις – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Οι αρχές εκτιμούν ότι, αφού τεθεί υπό έλεγχο, θα χρειαστούν πολλές ημέρες, ακόμη και εβδομάδες, για να σβήσει εντελώς και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, που πήγε στο σημείο, εκτίμησε ότι η φωτιά μπορεί να οφείλεται σε εμπρησμό, δεδομένου ότι εντοπίστηκαν «καμιά δεκαριά εστίες έναρξης σε μια περίμετρο 1.000 μέτρων».
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