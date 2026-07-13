Παρίσι: Η φωτιά στο Φοντενεμπλό “εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα” - Canadair παίρνουν νερό από τον Σηκουάνα

Η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό “εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα”, στάχτη 10.000 στρέμματα δάσους

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών πεζοπόρων τμημάτων και τη χρήση εναέριων μέσων, κάτι πρωτοφανές για την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η φωτιά, που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρησμό, έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Παγκοσμίως γνωστό στους αναρριχητές, το δάσος του Φοντενεμπλό, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έχει χαρακτηριστεί «απόθεμα βιόσφαιρας» από τον ΟΗΕ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Fontainebleau: des avions bombardiers d'eau, en plus de 500 pompiers, ont été déployés pour neutraliser l'incendie en cours depuis dimanche à 60 km au sud-est de Paris, en forêt de Fontainebleau. Il "pourrait" avoir "une origine volontaire", a affirmé lundi Laurent Nuñez … <a href="https://t.co/2kDZDh1j2K">pic.twitter.com/2kDZDh1j2K</a></p>— Agence France-Presse (@afpfr) <a href="https://x.com/afpfr/status/2076598370005651740?ref_src=twsrc%5Etfw">July 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα»

«Το διακύβευμα σήμερα (…) είναι να μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο τη φωτιά, να σταματήσουμε την εξάπλωσή της. Η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των πυροσβεστών της Σεν-ε-Μαρν, ταγματάρχης Σιλβέν Βντοβίκ. Ο νομάρχης της Σεν-ε-Μαρν, Πιερ Ορί, είπε πάντως ότι η κατάσταση «δεν είναι εκτός ελέγχου, αλλά μόλις αντιμετωπίσαμε (…) μια νέα εστία φωτιάς». Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν καεί περίπου 10.000 στρέμματα, δηλαδή το 5% του δασικού όγκου. Για πρώτη φορά πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή του Παρισιού

Η φωτιά ξεκίνησε την Κυριακή γύρω στις 18.00, ώρα Ελλάδας, και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Ιλ ντε Φρανς, δηλαδή στην περιοχή του Παρισιού. Από το πρωί, δύο Canadair παίρνουν νερό από τον Σηκουάνα και το ρίχνουν στις φλόγες. Χθες είχαν χρησιμοποιηθεί δύο Dash, αεροσκάφη που ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό, καθώς και ειδικά πυροσβεστικά ελικόπτερα.