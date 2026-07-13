Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα σκάφους

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07.2026) στις λιμενικές αρχές και το ΕΚΑΒ μετά από ένα εξαιρετικά σοβαρό ατύχημα με σκάφος που σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους στις Σπέτσες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες.

Η τραυματίας μεταφέρεται εσπευσμένα με πλωτό μέσο απέναντι στην Κόστα, προκειμένου να διακομιστεί άμεσα στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας, τα αίτια της τραγωδίας ή το αν έχει εντοπιστεί το εμπλεκόμενο σκάφος.

Το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.