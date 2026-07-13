Πτήση - θρίλερ της Ryanair: «Ακούει αεροπλάνο και τρέμει» - Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που σφηνώθηκε στο παράθυρο

Σε σοκ είναι ακόμα η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς από τη Σερβία, επιβάτης στην πτήση – θρίλερ της Ryanair, η οποία περιγράφει τη στιγμή που έσπασε το παράθυρο στην καμπίνα επιβατών και είδε το μισό σώμα του άνδρα της να βρίσκεται εκτός του αεροσκάφους.

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Στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός. Όπως υποστηρίζει η ίδια, μαζί με ακόμη δύο επιβάτες, τον τραβούσαν με δύναμη για να τον κρατήσουν μέσα στην καμπίνα. Η ζώνη ασφαλείας και οι άμεσες αντιδράσεις των επιβατών αποδείχθηκαν σωτήριες.

«Όταν έσπασε το τζάμι, o Λιούμπισα, είχε βγει έξω έως το στήθος. Έμεινε εκτός, 1μιση με 2 λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές, έβαλαν μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά την ρούφηξε έξω», περιγράφει στην κάμερα της ΕΡΤ η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς και καταγγέλλει πως δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το πλήρωμα.

«Ήμασταν 30 – 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι, ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας», σημειώνει, λέγοντας πως σύζυγός της έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ, ακούει για αεροπλάνο και τρέμει, ενώ και η ίδια βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο, το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.

Ο 61χρονος που έζησε το απόλυτο θρίλερ στον αέρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, με τραύματα στο αυχένα, στον ώμο και εγκαύματα από την τριβή. Τo Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Ματαφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος.

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