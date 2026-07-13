Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη και συλλήψεις για υπόθεση απάτης με ψεύτικους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε κινηματογραφική καταδίωξη εξελίχθηκε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ΔΙΑΣ και Ασφάλειας Πατρών μετά από καταγγελίες πολιτών τους εντόπισε στην περιοχή του Ριγανόκαμπου ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να προσπαθούν να ξεφύγουν αφού ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα με το όχημά τους και στη συνέχεια το εγκατέλειψαν και προσπάθησαν να ξεφύγουν πεζοί ωστόσο οι έμπειροι Αστυνομικοί κατάφεραν να τους συλλάβουν στο νεκροταφείο στο Νέο Σούλι.

Οι συλληφθέντες φέρονται να προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή της ΔΕΗ, προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση σε κατοικίες και να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.