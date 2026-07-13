Καμένα Βούρλα: Φυσητήρας φάλαινα κάνει βόλτες στα ανοιχτά - Δείτε βίντεο

Με το στόμα ανοιχτό έχουν μείνει οι κάτοικοι στα Καμένα Βούρλα καθώς στα ανοιχτά μια φάλαινα φυσητήρας καταγράφηκε 350 μέτρα από την ακτή να «κόβει...βόλτες».

Το εντυπωσιακό βίντεο

Όπως φαίνεται και σε βίντεο του LamiaReport, το οποίο τράβηξε κάτοικος, διακρίνεται καθαρά η χαρακτηριστική εκπνοή του κήτους, με τους υδρατμούς να εκτοξεύονται σε ύψος που εκτιμάται ότι φτάνει έως και τα πέντε μέτρα.

Ο φυσητήρας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος, που μπορούμε να συναντήσουμε στα ελληνικά ύδατα: το μεγαλύτερο είναι η πτεροφάλαινα.

Η φάλαινα φυσητήρας είναι μόνιμος κάτοικος Μεσογείου, ωστόσο σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ακόμη πιο ρηχούς όπως ο Μαλιακός, δεν είχε απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Το πιο πιθανό είναι η είσοδός της στην περιοχή μας να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το είδος της απαντάται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.