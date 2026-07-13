Καιρός: Ο Θ. Κολυδάς απαντά για το σενάριο του καύσωνα στην Ελλάδα

Θα βγει ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα; Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών
Σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Ισπανία όπου το θερμόμετρο ανέβηκε προ ημερών πάνω από τους 40 βαθμούς λόγω ενός ασυνήθιστου και παρατεταμένου καύσωνα, η Ελλάδα συνεχίζει να απολαμβάνει κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
Και θα συνεχίσει, όπως προκύπτει από τις προγνώσεις μετεωρολόγων, αποφεύγοντας -το προσεχές διάστημα- το σενάριο του καύσωνα.
Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (13/7) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θοδωρής Κολυδάς, ήταν κατηγορηματικός στην ερώτηση για την πορεία του καιρού: «Κανένας καύσωνας».
Ανέφερε ότι στην Αθήνα η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 38-39 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, στις μεγάλες πόλεις ,δε, οι θερμοκρασίες θα είναι σαφώς χαμηλότερες, γύρω στους 36-37 βαθμούς, με τις ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές.
Ο κ. Κολυδάς εξήγησε ότι ο καύσωνας δεν ορίζεται μόνο από τη μέγιστη θερμοκρασία, αλλά και από το αν η θερμοκρασία «δεν πέφτει το βράδυ», με συνθήκες άνω των 40 βαθμών την ημέρα και 28-30 βαθμών τη νύχτα να διατηρούνται για τουλάχιστον τρεις ημέρες συνεχόμενα -κάτι που, όπως εκτίμησε, δεν φαίνεται να συμβεί άμεσα.
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