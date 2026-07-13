Αργυρό μετάλλιο στο ράγκμπι ο Αίολος Πάτρας!

Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα ράγκμπι του Αίολου Πατρών που κατέκτησε την δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πρωτάθλημα Rugby 7s ανδρών.

Στα τρία συνολικά αγωνιστικά διήμερα που διεξήχθησαν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα η πατρινή ομάδα ανέβασε σταδιακά την απόδοση της και τερμάτισε δεύτερη σε συγκομιδή βαθμών,πίσω από τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό.

Στις γυναίκες, τον τίτλο κατέκτησαν για πρώτη φορά τα Χανιά.