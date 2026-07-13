Marfin: Την Τρίτη ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη για το αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα

Η 46χρονη, που συνελήφθη για την υπόθεση εμπρησμού της Marfin στη Βρετανία, αναμένεται να εμφανιστεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα κινηθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Εκπρόσωπος της NCA ανέφερε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, η 46χρονη καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές για την εμπλοκή της σε υπόθεση επίθεσης με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Δευτέρας (13/7) από τις βρετανικές Αρχές στον χώρο εργασίας της.

Σημειώνεται πως, προ ημερών η 46χρονη είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας ότι είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.



