Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΠΑΝΑΓ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 / 7 / 2026
ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΒΙΔΟΒΑ)
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 6:00 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 – 7 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α ΕΓΓΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΕΙΡΗΝΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΛΕΞΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ,ΓΙΩΡΓΟΣ , ΑΓΓΕΛΟΣ , ΜΑΡΙΟΣ , ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 – 7 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΛΛΙΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΝΙΚΟΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΘΑΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ - ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Τετάρτη 15- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΦΩΤΕΙΝΗ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( χήρα ) ΓΕΡ. ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΟΡΙΝ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΜΑΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την Αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(Χήρα)
Αθανάσιου.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
== ΕΤΩΝ 92 = =
Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και Ώρα 11:00 π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Ριόλου Αχαΐας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ
Θεοφάνης & Νικολέττα Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή (Χήρα) Νικ. Αυλωνίτη Νικόλαος & Μαρία Παπανικολοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα, Αθανάσιος-Νικόλαος, Βασιλική, Σπυρίδων
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
THA.: 26230 73 685/KIN.: 6948 46 33 43 - 6989 38 31 29
e-mail: [email protected]
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΩΜΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ
ΙΑΤΡΟ - ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ
Η ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΨΑΣΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΥΡΤΩΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΣΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ }
~•ΕΤΩΝ 74•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-7-26 & ΩΡΑ 10 π.μ.
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α΄) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΞΙΒΑΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΟΝΙΔΑΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΡΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΑΝΙΗΛΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
24ωρη εξυπηρέτηση
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