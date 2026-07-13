Πάτρα: Ξεκίνησε την λειτουργία του το Θερινό Στέκι μελών ΚΑΠΗ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων



Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην πλαζ της Αγυιάς (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων) την λειτουργία του το Θερινό Στέκι μελών ΚΑΠΗ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, "για 40 συνολικά μέρες (εκτός Σαββατοκύριακα) δεκάδες μέλη και των τριών ΚΑΠΗ του Δήμου, θα μεταφέρονται με λεωφορεία στο χώρο της πλαζ, για κολύμπι, δροσιά και κοινωνικοποίηση σ’ ένα χώρο οργανωμένο και ασφαλή, που θα καλύψει τις ανάγκες τους, γι’ ακόμα μια χρονιά.

Ανάμεσα στους κυρίαρχους στόχους της δράσης είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων, έγιναν την 1η Ιουλίου ομιλίες και στα 3 ΚΑΠΗ από στελέχη του ΕΟΔΥ για την ασφαλή κολύμβηση.

Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η ενημέρωση από τους ειδικούς και η τήρηση των οδηγιών από το νοσηλευτικό προσωπικό που συνοδεύει τους συμμετέχοντες, ώστε να μην υπάρχουν απρόοπτα στη συγκεκριμένη δράση.

Υπενθυμίζεται, ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν 380 πνιγμοί (κατά μέσο όρο) με το 80% περίπου αυτών να είναι ηλικίας 60+.

Το προσωπικό του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του ΚΟΔΗΠ, φρόντισε για την διανομή ενημερωτικού υλικού, σχετικά με την προφύλαξη από τον ήλιο, την κατάλληλη διατροφή το καλοκαίρι, οδηγίες για ασφαλές κολύμπι κ.λπ., ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα απρόοπτα.

Επίσης ενημερωμένοι για το Θερινό Στέκι είναι και οι ναυαγοσώστες που βρίσκονται στον κοντινό με το στέκι ναυαγοσωστικό πύργο, για άμεση επέμβαση σε κάποιο συμβάν".