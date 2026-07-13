Λαμία: Συναγερμός στον ΕΟΔΥ για τα κρούσματα σαλμονέλας - 12 ασθενείς στο νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία, καθώς από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα περισσότερα από 20 άτομα έχουν μεταφερθεί στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα που παραπέμπουν σε σαλμονέλα, όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Από όσους χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο της Λαμίας με συμπτώματα σαλμονέλας, οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη μονάδα βραχείας νοσηλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι τα περιστατικά συνδέονται με μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, που διακινήθηκε από κοινό προμηθευτή σε καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα, γεγονός που ενισχύει αυτό το ενδεχόμενο.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ. Στη συνέχεια, ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία ξεκινά ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της περιοχής, με στόχο να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης και να αποσυρθεί το ύποπτο τρόφιμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Λαμίας

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».