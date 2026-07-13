Χρ. Κωνσταντόπουλος στην Πάτρα: «Από τον Μαραμπού... Στις Θάλασσες Του Κόσμου»

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο ερμηνευτής Χρήστος Κωνσταντόπουλος μας προσκαλεί στον κήπο του Royal Theater σε ένα μουσικό ταξίδι φτιαγμένο από τραγούδια που σαλπάρουν για

προορισμούς μακρινούς και εξωτικούς.



Με αφετηρία τον κόσμο του Νίκου Καββαδία, η βραδιά ξεκινά με τις ταξιδιάρικες ιστορίες του «Μαραμπού» φτάνοντας ως τις πιο όμορφες θάλασσες του κόσμου μέσα από διαχρονικά έργα

των Θάνου Μικρούτσικου, Γιάννη Σπανού κ.α. Η διαδρομή συνεχίζεται με νοσταλγικά λαϊκά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, που μας μεταφέρουν στα πιο μακρινά λιμάνια και σε αγαπημένες μελωδίες που γίνονται η κοινή μας φωνή. Στο πιάνο, ο Βαγγέλης Κουκουνιάς.

Πληροφορίες:

Royal Theater (Κήπος) – Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρa

- Ημερομηνία: Παρασκευή 17 Ιουλίου

- Ώρα έναρξης: 21:30

Κλείσε τώρα τη θέση σου: 2611 810 524

Δωρεάν parking