Καλάβρυτα: 'Εκθεση για τα «100 χρόνια Καραγκιόζης. Από τις Μάντρες στο Μουσείο»

Ο Δήμος Καλαβρύτων φιλοξενεί την έκθεση «100 χρόνια Καραγκιόζης. Από τις Μάντρες στο Μουσείο», που συνδιοργανώνουν το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 19:00, στο Πέτρινο Κτήριο, Πλατεία Πετιμεζαίων Καλάβρυτα.

Η έκθεση αποτυπώνει το ελληνικό θέατρο σκιών στην ιστορική του διαδρομή, από την ελληνοποίησή του στο τέλος του 19ου αιώνα, έως σήμερα, σε μια διαλεκτικότητα με την πορεία και το έργο του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, που έκλεισε έναν αιώνα ζωής.

Το θέατρο σκιών, αυθεντικό είδος λαϊκού θεάτρου, εκφράζει εμπειρίες από την κοινωνική και πολιτική ζωή του λαού, αφουγκράζεται και ενσωματώνει μηνύματα και ανησυχίες των καιρών και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, γεφυρώνοντας τον υλικό πολιτισμό με την πηγαία προφορικότητα. Στην εξέλιξή αυτού του ιδιαίτερα αγαπητού και δημοφιλούς θεάματος επέδρασαν ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που παράλληλα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης της δραματουργίας του, ενώ με τη σειρά του, ως γνήσια λαϊκή έκφραση, επηρέασε άλλες μορφές τέχνης. Το πάντρεμα ιστοριών και χαρακτήρων, η μουσική, τα κοινωνικά και ενδυματολογικά χαρακτηριστικά των ηρώων, τα γλωσσικά ιδιώματα και λογοπαίγνια, όλα μαζί συνιστούν έναν ευφυή συνδυασμό εκφραστικών μέσων που το αναδεικνύουν σε κορυφαία λαϊκή ψυχαγωγία.

Επιλεγμένα αντικείμενα- όπως φιγούρες, σκηνικά, ρεκλάμες, ηχητικά εξαρτήματα, σκηνικά βοηθήματα, εργαλεία κατασκευής φιγούρων, σχέδια, δίσκοι, εκδόσεις, διαφημιστικό υλικό των παραστάσεων, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό- από τη συλλογή του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού αλληλοεπιδρούν με αυτά της συλλογής του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών αλλά και ιδιωτικών συλλογών και σε συνδυασμό με εποπτικό και ψηφιακό υλικό καταδεικνύουν τον πλούτο και την πορεία εξέλιξης της παραστατικής τέχνης του Καραγκιόζη, το εύρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας των καραγκιοζοπαιχτών, την εικαστική αξία των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην παράσταση, και εν γένει το κοινωνικοπολιτισμικό αποτύπωμα του θεάματος.

Η έκθεση αναδεικνύει τα υλικά κατάλοιπα ενός πολυσήμαντου παρελθόντος, όπου τα αντικείμενα μεταμορφώνονται σε φορείς κοινωνικών και πολιτισμικών συμφραζόμενων και προσκαλούν τον επισκέπτη να ταξιδέψει με μια γλυκιά νοσταλγία στην «παράσταση» της νεότερης Ελλάδας.

Πληροφορίες Έκθεσης

Εγκαίνια: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, ώρα 19:00 μ.μ.

Διάρκεια: 18 Ιουλίου – 20 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Πέτρινο Κτήριο, Πλατεία Πετμεζαίων, Καλάβρυτα

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 και 18:00- 21:00

Παράλληλες δράσεις

Παράσταση Καραγκιόζη

Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 21:00, μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, θα δοθεί παράσταση Καραγκιόζη με το έργο «Γεια σου Γιάνναρε», συνοδεία ζωντανής λαϊκής ορχήστρας, από Το Μαύρο Θέατρο Πάτρας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τον Σεπτέμβριο του 2026 το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών θα οργανώσουν εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες στον χώρο της έκθεσης.

Ξεναγήσεις

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης «100 χρόνια Καραγκιόζης. Από τις Μάντρες στο Μουσείο» θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό.