Πάτρα - Πυρκαγιά κατέστρεψε διαμέρισμα στην οδό Αθηνών

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αθηνών, στη συμβολή με την Πέντε Πηγαδιών, στην Πάτρα, καθώς το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Ευτυχώς, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να μην σημειωθούν τραυματισμοί ή περιστατικά εγκλωβισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και 12 άντρες, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπή της κίνησης στην περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Προληπτικά στο σημείο βρέθηκε και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη ένοικο γειτονικής κατοικίας, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.