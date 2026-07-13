Ημερίδα με θέμα: Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών στα Καλάβρυτα. Πρόσωπα, χώροι, επιδράσεις

Ο Δήμος Καλαβρύτων και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών στα Καλάβρυτα. Πρόσωπα, χώροι, επιδράσεις», την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, 11:00- 14:30, στο Πέτρινο Κτήριο, Πλατεία Πετιμεζαίων, Καλάβρυτα.



Το ελληνικό θέατρο σκιών συνιστά ένα σημαντικό στοιχείο της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μια ιδιότυπη μορφή θεατρικής τέχνης, ένα ιδιαίτερα αγαπητό και δημοφιλές θέαμα και μια λαϊκή ψυχαγωγία που εκφράζει εμπειρίες από την κοινωνική και πολιτική ζωή του λαού, ενσωματώνοντας στοιχεία από την καθημερινή ζωή, τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και την παράδοση. Μετά την ελληνοποίησή του από το Δημήτρη Σαρδούνη (Μίμαρος) στην Πάτρα, τέλος 19ου αιώνα, ο Καραγκιόζης εξαπλώνεται σε όλη την Πελοπόννησο. Οι όμορες, εύρωστες οικονομικά περιοχές, όπως αυτή των Καλαβρύτων, καταγράφουν σταθερή επισκεψιμότητα των καραγκιοζοπαιχτών.

Στην ημερίδα θα διερευνηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της πόλης των Καλαβρύτων μεσοπολεμικά και μεταπολεμικά, η επιτέλεση του θεάτρου του Καραγκιόζη στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, η επίδραση των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων στο δραματολόγιο του θεάματος, η παρουσία και το κοινωνικό αποτύπωμα του Καραγκιόζη μέσα από αφηγήσεις και δημοσιεύσεις. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των προϊόντων του λαϊκού πολιτισμού στον 21ο αιώνα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η σχέση φωτός και σκιάς στη φιλοσοφικοθεολογική σκέψη και η πρόσληψη της λαϊκής τέχνης από τη νέα γενιά.

Στην Ημερίδα θα δοθεί «Έπαινος» από το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών στο νεαρό καραγκιοζοπαίχτη των Καλαβρύτων Δημήτρη Αντωνίου.

Θεματικές ενότητες Ημερίδας

Πρώτη ενότητα: Τα Καλάβρυτα και το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη

Δεύτερη ενότητα: Η αξιοποίηση του Καραγκιόζη και της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς τον 21ο αιώνα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήμος Καλαβρύτων- Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 Ιουλίου 2026

ΧΩΡΟΣ: Πέτρινο Κτίριο, Πλατεία Πετιμεζαίων, Καλάβρυτα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.

Οργάνωση ημερίδας: Δρ. Μαρίνα Καψαμπέλη

Συντονισμός ημερίδας: Νίκος Κυριαζής, δημοσιογράφος

Εικόνα αφίσας: διαφημιστική ρεκλάμα Μάνθου Αθηναίου

Επικοινωνία: Δήμος Καλαβρύτων, Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικής, Αθλητικής και Τουριστικής προβολής

Τηλ.: 2692360403, 2692029291

Email: [email protected]

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