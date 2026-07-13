ΗΠΑ και Ιράν σε νέα «μάχη» για το Ορμούζ: «Θα το φυλάμε και θα πληρωνόμαστε» – «Δεν θα επιτρέψουμε αμερικανικό έλεγχο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου.

"Θα κρατήσουμε το στενό, και πιθανότατα θα το διαχειριστούμε. Θα γίνουμε ο φύλακας του στενού. Ίσως θα το αποκαλέσουμε ο φύλακας άγγελος του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι΄αυτό", είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας διαδρομής για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο, έχει καταστεί ένα από τα κυριότερα πεδία μάχης της σύγκρουσης. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός του στενού από το Ιράν έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας και των ανησυχιών σχετικά με τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

"Θα το φυλάμε. Θα πληρωθούμε για να το φυλάμε -- πολλά λεφτά", είπε ο Τραμπ.

"Θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στην πλευρά μας, και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα το κάνουμε αυτό χωρίς κανένα αντίτιμο", είπε.

Αφού ανακοίνωσε το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου το Σάββατο έπειτα μία διέλευση χωρίς άδεια, όπως τη χαρακτήρισε, η Τεχεράνη δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι η διέλευση παραμένει σε αναστολή και ότι άδειες θα εκδοθούν μόλις αποκατασταθούν "η σταθερότητα και η ηρεμία".

"Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει, και στη συνέχεια την αθέτησαν. Πάντα την αθετούν. Είχαμε δέκα συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και άρα απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά", είπε ο Τραμπ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα ότι ο μοναδικός τρόπος να αποκατασταθεί η κανονική ροή της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού είναι να σταματήσουν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στον θαλάσσιο δίαυλο, και προειδοποίησαν πως "η συνεχιζόμενη ανάμειξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επεισόδια στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και αερίου".

Οι ΗΠΑ και ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και drones το Σαββατοκύριακο και έως και σήμερα, με την Τεχεράνη να λέει ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο και ότι κράτησε κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου.

Οι πρόσφατες εχθροπραξίες συνιστούν απότομη κλιμάκωση τόσο στον ρυθμό όσο και στη γεωγραφική έκταση των επιθέσεων την τελευταία εβδομάδα, δημιουργώντας αμφιβολίες σχετικά με μια ενδιάμεση συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που υπογράφτηκε τον περασμένο μήνα με στόχο το άνοιγμα και πάλι του στενού και τη διακοπή των εχθροπραξιών ενόσω οι πλευρές επιδιώκουν άλλες 60 ημέρες διαρπαγματεύσεων.

Tραμπ: Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τέλος 20% για όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν και θα αποζημιώνεται με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη δήλωσε πως έκλεισε το θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Τραμπ είπε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.