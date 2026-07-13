Η ερώτηση για την ελληνική μυθολογία που σάστισε παίκτη στον «Εκατομμυριούχο»

Viral έγινε ερώτηση του γνωστού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» στη Βρετανία, καθώς παίκτης φαίνεται να σάστισε σε ερώτηση που για κάποιον Έλληνα θεωρείται ...«ευκολάκι».

Μία από αυτές είχε... ελληνικό άρωμα και τέθηκε στην έκδοση του τηλεπαιχνιδιού στη Μεγάλη Βρετανία. Το σχετικό απόσπασμα αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στους επίσημους λογαριασμούς της εκπομπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ερώτηση που τέθηκε στον διαγωνιζόμενο ήταν:

«Στην ελληνική μυθολογία, ποια είναι η θεά της Νίκης;» (In Greek Mythology, who is the Goddess of Victory?)

Οι τέσσερις επιλογές ήταν:

Umbro

Reebok

Adidas

Nike

Ο παίκτης παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε την απάντηση και επέλεξε να απαντήσει περισσότερο στη τύχη. «Δεν νομίζω ότι κάποια από τις άλλες λέξεις ακούγεται ελληνική, οπότε θα επιλέξω την Umbro», είπε.

Μόλις «κλείδωσε» την απάντησή του, ο παρουσιαστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του, ενημερώνοντάς τον ότι είχε κάνει λάθος, με τον διαγωνιζόμενο να δείχνει εμφανώς έκπληκτος.

Η σωστή απάντηση ήταν, φυσικά, η Nike, καθώς το όνομα της γνωστής αθλητικής εταιρείας προέρχεται από τη θεά Νίκη της ελληνικής μυθολογίας. Μια ευρηματική ερώτηση που δοκίμαζε όχι μόνο τις γνώσεις του παίκτη στην ελληνική μυθολογία, αλλά και την ικανότητά του να αναγνωρίσει την ελληνική προέλευση ενός από τα πιο γνωστά εμπορικά ονόματα στον κόσμο.