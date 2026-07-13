Το "αντίο" του Λάμπη Καλόφωνου στον Θωμά Μακατσώρη

Με λόγια εκτίμησης και με βαθιά συγκίνηση ο Χαράλαμπος Καλόφωνος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών αποχαιρετά τον Ογκολόγο Θωμά Μακατσώρη.

Ο κ. Καλόφωνος μιλά για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε την ασθένεια, για τη συνεργασία τους, καθώς και για το ήθος του και το επιστημονικό κύρος του. «Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχασε έναν λαμπρό επιστήμονα και ένα ηθικό άτομο» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά ο Χ. Καλόφωνος επισημαίνει:

Έφυγε νέος από τη ζωή ο Θωμάς Μακατσώρης... Διαπρεπής Ογκολόγος διεθνούς κύρους, λαμπρό ακαδημαϊκό μέλος του Πανεπιστημίου μας, ξεχωριστή προσωπικότητα και εξαιρετικός συνάδελφος.

Ταλαιπωρήθηκε για πολύ καιρό από την ασθένεια, που την πορεία και την δραματική κατάληξή της γνώριζε ο ίδιος ως έμπειρος Ογκολόγος. Υπήρξε αξιοπρεπής, όπως πάντα, σε όλα, ακόμη και στην σκληρότητα που του επεφύλαξε η ασθένειά του. Είχα την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να συνεργαστώ άψογα μαζί του επί 30 έτη, μόλις είχε επιστρέψει από τις εξειδικευμένες σπουδές του στην Παθολογία-Ογκολογία, στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ, και ενόσω ήμουν διευθυντής του Ογκολογικού Τμήματος του ΠΓΝΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η συνεργασία μας, ερευνητική, επιστημονική, κλινική, καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας μου στο Ογκολογικό Τμήμα, ήταν υποδειγματική. Ο Θωμάς Μακατσώρης δίδαξε, με την άριστη επιστημονική γνώση του, την Ογκολογία στους/στις φοιτητές φοιτήτριες του Ιατρικού Τμήματος και τους/τις ειδικευόμενους/ες γιατρούς, συνέβαλε ουσιαστικά και δυναμικά στην διατήρηση των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρείχαμε τότε στο Ογκολογικό Τμήμα, διατηρώντας πάντα την συνεργατική του διάθεση και την απαράμιλλη προσήλωσή του στο καθήκον.

Η επικοινωνία μου μαζί του ήταν σταθερή και αδιατάραχτη μέχρι τέλους. Ο Θωμάς Μακατσώρης αφήνει σε όλους και όλες εμάς ισχυρή την ανάμνηση του επιστημονικού του κύρους και της αξιοπρεπέστατης λειτουργίας του ως μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως συναδέλφου, ως επιστήμονα και ερευνητή.

Τον αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη και με την πρέπουσα αναγνώριση για την προσωπικότητά του, το ήθος του και την επιστημοσύνη του. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχασε έναν λαμπρό επιστήμονα και ένα ηθικό άτομο.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όσους/ες στάθηκαν κοντά του μέχρι το τέλος της ζωής του.