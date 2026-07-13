Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ - Πτώση για ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδα»

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ παραμένει στην πρώτη θέση με 25,7%, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση από το 26% της προηγούμενης έρευνας. Η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει αμετάβλητο ποσοστό 14,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,5% συγκριτικά με το 10,2% που κατείχε προηγουμένως. Το κόμμα «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού περιορίζεται στο 6,1%, από το 9,2% που είχε αποσπάσει στην παρθενική της εμφάνιση στις καταγραφές. Αντίθετα, ανοδικές τάσεις επιδεικνύουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής, με την τελευταία να διεκδικεί την εκλογή της στο Κοινοβούλιο. Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ ισοβαθμούν στο 8%, ενώ χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις κινούνται και οι υπόλοιποι πολιτικοί σχηματισμοί.

Στο αρχικό σκέλος της δημοσκόπησης καταγράφονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για την πορεία του κυβερνητικού έργου, τα βασικότερα κίνητρα που καθορίζουν την ψήφο τους, καθώς και η απήχηση που έχουν οι πολιτικές δυνάμεις σε καίρια θέματα της τρέχουσας πολιτικής σκηνής.

Η έρευνα του Ιουλίου αποτυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος για τη διαχείριση της κυβέρνησης, αλλά αναδεικνύει και το έλλειμμα της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, ώστε να προβάλει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Στη νέα δημοσκόπηση που διενήργησε η GPO για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr, η ΕΛ.Α.Σ παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός σχηματισμός της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζουν ελαφρά υποχώρηση, ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα πρωτεία με τα ποσοστά της να παρουσιάζουν σταθερότητα.

Στο πεδίο της εκτίμησης ψήφου, η ΝΔ αγγίζει το 29,3%, παρουσιάζοντας ελάχιστη πτώση 0,1%. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σταθερά πίσω της με 16,6% (κερδίζοντας 0,3%), ενώ το ΠΑΣΟΚ έπεται στην τρίτη θέση με 10,8%, παρουσιάζοντας απώλειες 0,7%. Το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση ισοδυναμούν εκ νέου με 9,1%, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού εντοπίζεται στο 7%, σημειώνοντας κάμψη 0,8%. Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται τα λοιπά κόμματα με 5,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, ενώ η Νίκη και το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 1,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,6%.

Η δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση



Τα ευρήματα της GPO αναδεικνύουν τη διάχυτη απογοήτευση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, καθώς το 68,6% των συμμετεχόντων αποτιμά αρνητικά το έργο της εξουσίας. Παρά ταύτα, η φθορά αυτή δεν μεταφράζεται σε κέρδη για την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να εισπράττει αρνητική κριτική για την πορεία του από το 79,6% των πολιτών.΄

Το πρόβλημα της ακρίβειας αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος παράγοντας που θα καθορίσει την απόφαση των ψηφοφόρων στις προσεχείς κάλπες, συγκεντρώνοντας 68,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα φαινόμενα διαφθοράς και τα ζητήματα του κράτους δικαίου με 49,9%, ενώ ακολουθούν τα κοινωνικά ζητήματα (Υγεία, Παιδεία, εργασιακά και στεγαστική κρίση) με 41,8%.

Σύγκριση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ



Στη σύγκριση ανάμεσα στην επταετή θητεία της ΝΔ και την αντίστοιχη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το εκλογικό σώμα δεν προσφέρει ξεκάθαρο πλεονέκτημα σε κάποια πλευρά. Η πλειονότητα (41,5%) απαντά πως η ατομική και οικογενειακή της κατάσταση έχει μείνει στάσιμη, το 28,9% θεωρεί τη συγκυρία καλύτερη τα τελευταία επτά χρόνια υπό τη ΝΔ, ενώ το 26,7% πιστεύει ότι οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες επί ΣΥΡΙΖΑ. Η τάση αυτή φανερώνει περισσότερο μια γενικευμένη αίσθηση ακινησίας παρά μια σαφή επιδοκιμασία ή απόρριψη κάποιας περιόδου.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η υποχώρηση των κυβερνητικών ποσοστών δεν ενισχύει αυτόματα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ κρίνεται θετικά μόλις από το 5,1% των ερωτηθέντων και μάλλον θετικά από το 13,5%, την ώρα που το 24,9% την αποτιμά μάλλον αρνητικά και το 54,7% καθαρά αρνητικά. Το συνολικό 79,6% των αρνητικών γνωμών αποδεικνύει ότι το θεμελιώδες ζήτημα του πολιτικού σκηνικού εντοπίζεται στην απουσία μιας δυναμικής εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με τον Ιούνιο. Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να τον επιλέξουν αυξήθηκε από 9,2% σε 12,3%, με το «πολύ πιθανό» να αγγίζει το 4,6%.

Προβάδισμα ΝΔ σε οικονομία και εξωτερική πολιτική



Σε επίπεδο επιμέρους πολιτικών, η ΝΔ διατηρεί τα ηνία στην οικονομική διαχείριση και την εξωτερική πολιτική. Στην οικονομία προηγείται με 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ. Στην εξωτερική πολιτική η ψαλίδα ανοίγει υπέρ της ΝΔ που καταγράφει 39,2%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 18,1% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%.

Ωστόσο, σε αρκετούς τομείς ένα σημαντικό κομμάτι των πολιτών γυρνά την πλάτη στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Στο πεδίο της πάταξης της διαφθοράς, η ΕΛΑΣ έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις με 24,2%, ακολουθούμενη από τη ΝΔ με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%, ενώ η σχετική πλειοψηφία των πολιτών (38,7%) απαντά πως δεν εμπιστεύεται κανένα απολύτως κόμμα για την επίλυση του προβλήματος.