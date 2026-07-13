Πάτρα: Μπαίνουν seatrac σε Βραχνέικα και Ρίο

Μηχανήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε Βραχνέικα και Ρίο, ανακοινώνει ο Δήμος Πατρέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση "ολοκληρώνεται μέχρι την Τετάρτη η τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (διάδρομος πρόσβασης, καμπίνα αποδυτηρίων, ντουζιέρα), μέσω του έργου «Προσβάσιμες Παραλίες (Accessible Beaches)» στις παραλίες στα Βραχνέικα και στο Ρίο (Δημορηγόπουλου), στις παλιές τους θέσεις.

Μηχανήματα είναι ήδη τοποθετημένα στην Πλαζ, στα Αραχωβιτίκα, στον Αγ. Βασίλειο και στον Καστελλόκαμπο.

Σύντομα θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά και στη Ροδινή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τον τρόπο προμήθειας τηλεχειριστηρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο ΑμεΑ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), στην Αγορά Αργύρη και στο τηλέφωνο: 2610433210".