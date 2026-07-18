Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.

(Σελήνη στον Ζυγό – σε γέμιση)

Κριός



Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…

Ταύρος

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας θολώνει την σκέψη σας και δημιουργεί παρανοήσεις στις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα νομικής φύσης, καθώς και σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, χωρίς να έχετε την στήριξη και καθοδήγηση ενός έμπιστού σας ανθρώπου. Η φαντασία σας το διάστημα αυτό μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις.

Καρκίνος

Η ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση είναι έντονη σήμερα και ίσως να γίνετε λίγο πιο επιθετικοί ή ωμοί στην προσέγγιση σας, με αποτέλεσμα να κάνετε κάποιους γύρω σας να αισθανθούν άβολα. Πέρα όμως από τα καθαρά σεξουαλικά σας ένστικτα, η όψη βγάζει στην επιφάνεια και την ρομαντική σας πλευρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε έναν σύντροφο. Είναι επίσης η ιδανική χρονική στιγμή να ξεκινήσει κανείς δημιουργικές δράσεις, που να απαιτούν σωματική δράση αλλά και συναισθηματική έκφραση, όπως είναι ο χορός ή οι εικαστικές τέχνες.

Λέων

Η μέρα μπορεί να γεννήσει ανησυχίες για την οικονομική σας σταθερότητα, καθώς τα δείγματα που λαμβάνετε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι καιρός να αναζητήσετε τρόπους να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, ενδεχομένως μέσα από μια πρόσθετη απασχόληση. Υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστείτε την στήριξη των ανθρώπων της οικογένειας σας στην προσπάθεια σας αυτή.

Παρθένος

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Ζυγός

Η μέρας τρέφει την προσοχή σας στην μετάβαση από τη βαθιά ενδοσκόπηση και τη συναισθηματική ευαισθησία προς μια πιο ενεργή, κοινωνική και επαγγελματική εστίαση. Καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην ενέργεια, η οποία μεταβαίνει από την ήσυχη σκέψη στην δυναμική δράση και την επιδίωξη μακροπρόθεσμων κερδών. Είναι σημαντικό να ενεργείτε με προσοχή κατά τη διάρκεια αυτής της μετατόπισης, εξισορροπώντας την αυξανόμενη αυτοπεποίθησή σας με την ωριμότητα και τη σαφή επικοινωνία.

Σκορπιός

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε! Με κάποια αφορμή που θα σας δοθεί σε ανύποπτο χρόνο θα κάνετε ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν σας και ιδίως στην παιδική σας ηλικία… Κάτι νέο ωστόσο εμφανίζεται στην ζωή σας και την κάνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για κάποιους ίσως να είναι ένα νέο ταλέντο που έρχεται στην επιφάνεια, για άλλους μια νέα φιλική ή ερωτική γνωριμία.

Τοξότης

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…

Αιγόκερως



Ένας επαγγελματικός κύκλος ίσως να ολοκληρώνεται για σας και ένας νέος να ανοίγει. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων μια νέα απασχόληση ή ένα νέο αντικείμενο δουλειάς. Θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας στην δουλειά σας, μια και οι απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Για όσους αναζητούν εργασία, μην ξεχνάτε να είστε ειλικρινείς αναφορικά με τις ικανότητες σας.

Υδροχόος

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας σας και φέρνει όμορφες στιγμές. Θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες με άτομα που να συμμερίζονται τις απόψεις σας. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα θα φέρει όμορφες στιγμές και μέσα από αυτές θα γεννηθούν καινούργιες ιδέες, οι οποίες θα αποδώσουν, εάν τις θέσετε σε εφαρμογή.

Ιχθείς

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…