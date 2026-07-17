Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)

Κριός

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με ορισμένες φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και με την συναισθηματική σας σχέση, και θα σας βοηθήσει η επικοινωνία να αποκρυσταλλώσετε άποψη. Μέσα από τεταμένες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ορισμένες σχέσεις ίσως να ενισχυθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στο παρελθόν. Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε δουλειά ή και καριέρα, τώρα ευνοείστε πλανητικά να το κυνηγήσετε.

Ταύρος

Η μέρα αναμένεται να φέρει οξύνοια, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Υπάρχει μια επιθετική σε στιγμές, που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές δεν έχουν διάρκεια. Ίσως όμως να αντιμετωπίσετε εχθρική στάση από τους γύρω σας, που όμως με την οξύνοια σας θα μπορέσετε να την αμβλύνετε.

Δίδυμοι

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Καρκίνος

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Λέων

Εστιάστε την ενέργεια σας στο να δημιουργήσετε καινούργιες συνδέσεις και επαφές, που θα προωθήσουν το έργο ή τις ιδέες σας και θα μπορούσαν να σας ανοίξουν καινούργιες πόρτες για μια μελλοντική ανοδική επαγγελματική πορεία. Η μέρα προσφέρεται επίσης για καινούργια δημιουργικά έργα, που θα μπορούσαν να σας βάλουν επαγγελματικά «στον χάρτη» και να προσελκύσετε την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού.

Παρθένος

Η μέρα θα φέρει έντονο πάθος και θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας εκστασιάζει. Είναι ιδανικές οι συνθήκες να αφιερώσετε κάποιες ώρες στην μελέτη ή στο διάβασμα, ικανοποιώντας την βαθύτερη ανάγκη σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει η συμβατή με σας φλογερή ενέργεια της μέρας να διαχειριστείτε τα ζητήματα που θα ενσκήψουν με αποτελεσματικό τρόπο.

Ζυγός

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Σκορπιός



Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Τοξότης

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Υδροχόος

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Ιχθείς

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…