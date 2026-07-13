Λαμία: 16χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Διακομίστηκε επειγόντως με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας συνοδεία περιπολικού,
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας στην είδηση του αδόκητου χαμού ενός νέου παιδιού μόλις 16 ετών.
Ο άτυχος νέος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο το οποίο αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.
Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ συνοδεία περιπολικού ο 16χρονος έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, κάνοντας ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, με αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα.
Η είδηση πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία που δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μία στιγμή στην άλλη ένα παιδί έφυγε από κοντά μας.
πηγή lamiareport.gr
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