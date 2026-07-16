Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

(Σελήνη στην Παρθένο – σε γέμιση)

Κριός

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Ταύρος

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Δίδυμοι

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Καρκίνος

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Λέων

Η ημέρα δίνει έμφαση στην προσωπική πρωτοβουλία, την οικογενειακή σταθερότητα και τη διαχείριση των οικονομικών. Ενώ υπάρχει μια αύξηση του θάρρους και της επιθυμίας για άνεση, πολλά ζώδια αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με τη σαφήνεια της επικοινωνίας και την ψυχική πίεση. Η επιτυχία σήμερα εξαρτάται από την εξισορρόπηση των ενθουσιωδών σας πράξεων με τον στοχαστικό λόγο και τη συναισθηματική σας γείωση.

Παρθένος

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα, χρονιάρες μέρες που είναι, και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.

Ζυγός

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Σκορπιός

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Τοξότης

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Αιγόκερως

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Υδροχόος

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά χρήματα σε ανώφελες δαπάνες.

Ιχθείς

Θα πρέπει να βρείτε τις εσωτερικές σας ισορροπίες σήμερα και να αποβάλλετε ότι επώδυνο σας στοιχειώνει από το παρελθόν, για να μπορέσετε να πάτε μπροστά. Μπορεί να είναι επώδυνο, είναι όμως απόλυτα αναγκαίο. Η περισυλλογή θα σας βοηθήσει να πάρετε τις αποστάσεις που πρέπει από τα προβλήματα σας, καθώς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.