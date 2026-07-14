Το Αθλόραμα Πάτρας τιμά τη μνήμη του Βασίλη Σεβαστή

Οι 4οι Αγώνες Στίβου «Βασίλης Σεβαστής» θα γίνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Τους αγώνες διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Στίβου Αθλόραμα Πάτρας υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του αείμνηστου Βασίλη Σεβαστή, που διατέλεσε Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ.

Οι Αγώνες αυτοί, στους οποίους θα πάρουν μέρος κορυφαίοι Έλληνες Αθλητές, είναι αφιερωμένοι στον αείμνηστο Βασίλη Σεβαστή, παλαιό Πρωταθλητή του Στίβου και Μεσογειονίκη που μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας συνέχισε να είναι κοντά στον Στίβο και πάντοτε σε θέσεις παραγωγικού αθλητισμού. Από Προπονητής Στίβου σε Σωματεία της Πάτρας μετά το 1976, Διευθυντής του Εθνικού Σταδίου της Πάτρας στη συνέχεια, Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου από το 1984 και μετέπειτα Υπεύθυνος Προπονητής Ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ και ολοκλήρωσε την προπονητική του διαδρομή ως Εθνικός Προπονητής Στίβου. Στη διαδρομή του αυτή και με αρχή το 1984 ήταν ο βασικός συντελεστής της σύνταξης του αθλητικού Σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ για τον Στίβο που με βάση αυτόν τον Σχεδιασμό ήρθαν οι Χρυσές σελίδες του Αθλήματος.

Από το 1997 μέχρι το 2012 διετέλεσε Πρόεδρος και από το 2012 μέχρι και τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2021 Γενικός Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, προσφέροντας μόνο πλούσιο και θετικό έργο για τον Στίβο με αυτήν την Διοικητική του ενασχόληση.

Όσο κι αν το “ουδείς αναντικατάστατος” ισχύει, εντούτοις συνιστά τεράστια απώλεια για τον κλασικό αθλητισμό ο χαμός του Βασίλη Σεβαστή που έφυγε από τη ζωή στις 8/4/2021, νικημένος στα 72 του χρόνια από τον κορωνοϊό.

Στην κυριολεξία έδωσε τη ζωή του γι’ αυτό που αγάπησε όσο λίγοι, τον στίβο. Ο Σεβαστής, εν μέσω πανδημίας, δεν σταμάτησε να πηγαίνει στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ. Και κει, σε μια έξαρση του ιού στα γραφεία της Ομοσπονδίας, κόλλησε τον ιό. Κι αυτό του στοίχισε τελικά την ίδια του τη ζωή.

Καλύμνιος στην καταγωγή βρέθηκε το 1975, έχοντας ήδη δοξαστεί ως Πανελληνιονίκης του δεκάθλου, στην Αχαΐα ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Πρώτα στο Γυμνάσιο Καλάβρύτων και από το 1977 μέχρι το 1996 σε διάφορα Σχολεία στην Πάτρα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 1978 μέχρι το 1981 διετέλεσε Διευθυντής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο κι επί θητείας του ολοκληρώθηκε το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο. Διετέλεσε παράλληλα και προπονητής στο τμήμα στίβου της ΑΕΠ Ολυμπιάς, αλλά και της ΕΑΠ, καθώς και τεχνικός σύμβουλος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου το διάστημα 1983-1984.

Ακόμα κι όταν επέστρεψε στην Αθήνα, την τελευταία 25ετία, δεν σταμάτησε να νοιάζεται για την Πάτρα και τον στίβο της. Ανά πάσα στιγμή «πεταγόταν» στην Πάτρα, παρακολουθώντας όχι μόνο τις μεγάλες διοργανώσεις, μα και τις «απλές» ημερίδες κλειστού στίβου στου Λαδόπουλου.

Εργάστηκε ιδιαίτερα και ευτύχησε να αναρριχηθεί μέχρι την προεδρία του ΣΕΓΑΣ. Παράγων με ιδιαίτερες διοικητικές ικανότητες, ηγήθηκε της Ομοσπονδίας για 25 χρόνια, όσα κανείς άλλος στην ιστορία της, και την οδήγησε στα «καλύτερά της χρόνια».

Ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός και ο αχαϊκός στίβος του οφείλουν πάρα, μα πάρα πολλά…

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Αθλητικός Σύλλογος Στίβου ΄΄ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ΄΄ με την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελ/σου προκηρύσσει τους 4ους ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ, ΤΙΜΗΣ & ΜΝΗΜΗΣ, με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 2026». (Η διοργάνωση ανήκει στη σειρά αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Ranking Competition cat. F και είναι εγκεκριμένη από τον ΣΕΓΑΣ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 Ιουλίου 2026 – ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΝΔΡΩΝ: 100μ. -200 – 400μ..- 800μ – 1.500μ. – 400μ. ΕΜΠ – ΜΗΚΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ.- 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 400μ. ΕΜΠ – ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ.

K16 ΑΓΟΡΙΩΝ: 80μ. -1.000μ.

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 150μ. – 300μ. – 80μ. ΕΜΠ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:

Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες για τους οποίους έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ είναι ενεργό (έχει εκδοθεί* ή ανανεωθεί κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλώσεις των σωματείων) ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., που έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση (άρθρο 8 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ (άρθρο 142 του ν. 4714/2020).

Διευκρίνιση: επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 8 του ν.2725/1999 «Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των Πανελληνίων αγώνων και Πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων Πανελληνίων Αγώνων και Πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος».

* Κάθε νέα έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας αθλητή-αθλήτριας εντός του έτους, καθιστά αυτομάτως ενεργό το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο της Ομοσπονδίας έως 31/12/2026 (Λήξη Δελτίου). Η επικαιροποίηση της κατάστασης (ενεργό ή ανενεργό) του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας αθλητή-αθλήτριας γίνεται με δήλωση του σωματείου προς το τμήμα μητρώου της Ομοσπονδίας, εντός της προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργό Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αθλητών και αθλητριών για τους οποίους έχουν καταχωρηθεί αποτελέσματα αγώνων, δεν μπορεί να καταστεί ανενεργό μέχρι τη λήξη του, στις 31/12/2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμη αθλητές-τριες Κύπριοι, ομογενείς και αλλοδαποί, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ΣΕΓΑΣ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Σχόλια: Το άρθρο 41 του ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021, είναι Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Οι αθλητές – τριες των κατηγοριών K18 και μεγαλύτεροι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο (2) αγωνίσματα.

Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ16 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) αγώνισμα

Η επιλογή των αθλητών για την συμμετοχή τους στους αγώνες, θα γίνει βάση των ατομικών επιδόσεων.

ΕΠΑΘΛΑ:

Στον πρώτο – πρώτη νικητή-νικήτρια της κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθεί Κύπελλο – Δίπλωμα – Μετάλλιο , στον δεύτερο – δεύτερη και σ τρίτο – τρίτη Δίπλωμα – Μετάλλιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Δεν προβλέπεται δαπάνη κάλυψης εξόδων μετακίνησης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Start Time Έναρξη Αγωνίσματος Αγώνισμα Ανδρών / Γυναικών Event Men / Wornen Final / Heats

17.15΄ 80μ. ΕΜΠ Κ/Κ16 80m. H W Heats

17.25΄ 80μ. Α/Κ16 80m. M Heats

17.40΄ 150μ. Κ/Κ16 150m. W Heats

17.55΄ 300μ. Κ/Κ16 300m. W Heats

18.00΄ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENINING CEREMONY

18.05΄ ΜΗΚΟΣ Γ (12) LONG JUMP W Final

18.10 100μ. Γ 100 m. W Heats (3)

18.15 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ A JEVELIN THROW M Final

18.35′ 100μ. Α 100 m. Α Heats (3)

19.00′ 400 μ. Γ 400 m. M Heats (2)

19.15′ 400 μ. Α 400 m. W Heats (2)

19.25′ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α (10) POLE VAULT A Final

19.35′ 800 μ. Γ (12) 800 m. W Final

19.40′ ΜΗΚΟΣ A (12) LONG JUMP M Final

19.45΄ 800 μ. A (12) 800 m. M Final

19.50′ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γ JEVELIN THROW W Final

19.55 1.000μ. Α/Κ16 1.000m. M Final

20.05′ 200 μ. Γ 200 m. W Heats (3)

20.25′ 200 μ. A 200 m. M Heats (3)

20.45′ 1.500 μ. Γ (16) 1.500 m. W Final

20.55′ 1.500 μ. A (18) 1.500 m. Μ Final

21.10′ 400 μ. Εμπ Γ 400 m. H W Final

21.20΄ 400 μ. Εμπ A 400 m. H M Final

