Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας για Μακατσώρη: "Υπήρξε μοναδική προσωπικότητα με ήθος"

Ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας για τον θάνατο του Θωμά Μακατσώρη.

"Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση της αναγγελίας θανάτου του αγαπητού μας συναδέλφου:

ΘΩΜΑ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1990. Ειδικεύθηκε στην Παθολογική Ογκολογία σε Νοσοκομεία των Η.Π.Α. (λήψη τίτλου στην Ελλάδα το 2000). Από το 2000 εργαζόταν στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ενώ ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών στον τομέα ενδιαφέροντός του με έντονη ερευνητική δράση. Εκπαίδευσε εκατοντάδες φοιτητές και επέδειξε πλούσιο επιστημονικό έργο με περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ενεγράφη στον Ι.Σ. Πατρών το έτος 1990.

Υπήρξε μοναδική προσωπικότητα με ήθος, ευγένεια και δοτικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισε ομόφωνα:

Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του.

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

Να διαβιβαστεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του".