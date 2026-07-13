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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Βριλήσσια: Μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη και καρφώθηκε σε τζαμαρία

φωτο glomex

φωτο glomex

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Αυτοκίνητο στα Βριλήσια καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ενώ υπήρχε η οδηγός μπερδεύτηκε και αντί για να κάνει όπισθεν, μπήκε ταχύτητα και κινήθηκε μπροστά με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα στα Βριλήσσια.

Από τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός, σύμφωνα με το Orange Press Agency. Η εικόνα που αντίκρισαν οι περίοικοι και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ήταν σοκαριστική, καθώς το αυτοκίνητο προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος γυναικείων ρούχων επί της οδού Πεντέλης

 

 

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#tags Βριλήσσια
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