Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας .

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)

* Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Παράλληλα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Για το λόγο αυτό το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Όπως τονίζεται σε ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών», σημειώνεται.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.