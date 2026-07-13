Χρυσοχοΐδης: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση, με γκαζακια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3. τόνισε:

«Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια τρέχουσα υπόθεση, όπου έγινε εξαιρετική δουλειά από την Ελληνική Αστυνομία. Όλες οι εμπλεκόμενες αστυνομικές Υπηρεσίες σχημάτισαν μια πρότυπη και ιδιαίτερα ολοκληρωμένη δικογραφία.

Οι συγκεκριμένοι ύποπτοι παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και στον Ανακριτή και οι δικαστικές Αρχές θα λάβουν τις αποφάσεις τους».

Τέλος, σχετικά με το περιστατικό στο Άργος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε:

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβησαν τα όρια, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής και οι νόμοι για τη χρήση των όπλων είναι ξεκάθαροι. Καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες καταδιώξεις από αστυνομικούς, οι οποίοι, πολλές φορές, διακινδυνεύουν ακόμη και τη ζωή τους. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν αποτέλεσμα. Ακόμη, όμως, και όταν μια καταδίωξη δεν οδηγεί στη σύλληψη, εκείνο που προέχει είναι πάντοτε η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν έπρεπε να έχει συμβεί και πρέπει να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, τόσο ως προς την εφαρμογή του ποινικού νόμου, όσο και ως προς την ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος των εμπλεκόμενων αστυνομικών».