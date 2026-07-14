Καιρός : Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

Για κλασική καλοκαιρινή εβδομάδα κανουν λόγο αναφορικά με τον καιρό οι μετεωρολόγοι, με κύμα ζέστης, που φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας, στη γειτονική Ιταλία.

«Ακόμη και να μας προσεγγίσει αυτό το κύμα καύσωνα τις επόμενες 10-15 μέρες αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε 45-46 βαθμούς. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας δεν φαίνεται να μας απασχολεί ιδιαίτερα. 38 και 39 βαθμούς αλλά το βράδυ θα πέφτει πολύ», διευκρίνισε μιλώντας στο OPEN ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένονται μπόρες στα βόρεια σύνορα, ενισχυμένοι βοριάδες 7 μποφόρ ανατολικό αιγαίο αλλά και αύξηση της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 38 βαθμούς αλλά και τους 39 τοπικά σε Στερεά, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Την Πέμπτη αναμένεται να ενισχυθεί η αστάθεια, με μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες να σημειώνονται στα βόρεια ορεινά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Η αστάθεια θα παραμείνει και την Παρασκευή ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται σημάδια καύσωνα που όμως θα επιβεβαιωθούν τις επόμενες ημέρες.