Παπαδόπουλος για Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

Ουδείς εγγυάται την ασφάλεια των επισκεπτών της παγκοσμίου φήμης παραλίας του Μύρτου στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, που ζητεί επιτακτικά να ληφθούν μέτρα πριν να είναι αργά.

Ο σεισμολόγος με ανάρτησή του αναφέρει ότι νομοτελειακά θα γίνει το «τελικό καταστροφικό συμβάν» και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

'Aσχημα τα νέα με τις κατολισθήσεις στο Μύρτο Κεφαλονιάς. Οι ανακοινώσεις των υπευθύνων της αντισεισμικής προστασίας - δεν κατάλαβα γιατί όχι και της ΕΑΓΜΕ - λένε να βάλουν πινακίδες (δλδ. τόσα χρόνια δεν υπάρχουν?) και να κάνουν ζώνωση του κινδύνου. Πρακτικά ουδείς εγγυάται την ασφάλεια όσων επισκέπτονται την παραλία.



Δύο παρατηρήσεις:

1. Οι κατολισθήσεις αποτελούν κλασική περίπτωση επιταχυνόμενου φαινομένου. Το έδαφος κατολισθαίνει ασυνεχώς, με μικρές μετακινήσεις, όπως στο Μύρτο την περασμένη Πέμπτη, έως ότου γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

2. Κατολισθήσεις όπως του Μύρτου επιταχύνονται προς το καταστροφικό στάδιο, δλδ. προς τη μαζική κατολίσθηση, συνήθως μετά από έντονη βροχόπτωση αλλά και με ισχυρό σεισμό, όπως το 2014.

Δείτε τις φωτογραφίες που πήραμε με την ομάδα μου μετά το σεισμό μεγέθους 6.0 στις 26.1.2014. Κατολισθήσεις μεγάλων διαστάσεων διεγέρθηκαν από το σεισμό και κατέκλυσαν αστραπιαία πολλά σημεία της παραλίας.

'Οποιοι νομίζουν ότι οι πινακίδες και η ζώνωση (δλδ. νέα μελετούλα) θα εγγυηθεί 100% ασφάλεια ας προχωρήσουν. Οι ευθύνες 100% δικές τους».