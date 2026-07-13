Διακοπές-πολυτέλεια για τις ελληνικές οικογένειες - Δωμάτια από 200 ευρώ, ξενοδοχεία για λίγους

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει μια τετραμελής οικογένεια προκειμένου περάσει ημέρες ξέγνοιαστων διακοπών στους πανέμορφους τουριστικούς προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ακόμα και με τον πιο οικονομικό προϋπολογισμό θα πρέπει να διατεθούν για μεταφορικά και διαμονή τουλάχιστον 1.200 ευρώ, ενώ εάν κάποιοι θέλουν να καταλύσουν σε ξενοδοχεία πολλών αστέρων θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον μερικές χιλιάδες ευρώ.

Πολλοί είναι αυτοί που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους ανθρώπους της τελευταία στιγμής, ενώ λίγοι κι αυτοί που εξαιτίας των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όσο περνούν όμως οι ημέρες και φτάνουμε κοντά στο Αύγουστο τα καταλύματα λιγοστεύουν και η αυξημένη ζήτηση εκτινάσσει τις τιμές τους.

Το newsit.gr έκανε μια έρευνα αγοράς σε επτά διαφορετικούς προορισμούς και παρουσιάζει τις τιμές που θα κυμαίνονται τα δωμάτια μετά τις 20 Ιουλίουαλλά και τα χρήματα που θα πρέπει να δαπανηθούν σε βενζίνη ή καράβια για να φτάσετε στον προορισμό σας.

Οι τιμές δείχνουν ότι η μεγάλη διαφορά στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν προκύπτει τόσο από τη μετακίνηση, όσο από την επιλογή του καταλύματος. Ένα απλό δωμάτιο ή διαμέρισμα μπορεί να κρατήσει χαμηλότερα το κόστος, ενώ ένα καλύτερο ξενοδοχείο ή ένα resort μπορεί να αυξάνει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Κι αυτό γιατί για ένα από ενοικιαζόμενο δωμάτιο στη Μύκονο μπορεί να ξοδευτούν 900 ευρώ, ενώ για ένα τετράστερο ξενοδοχείο ακόμα και 4.000 ευρώ.

Μύκονος

Στη Μύκονο, ακόμη και μια οικονομική επιλογή ενός ενοικιαζόμενου δωματίου για μια τετραμελή οικογένεια κοστίζει από 180 έως 400 ευρώ ημερησίως. Όσον αφορά τώρα τα ξενοδοχεία αυτά εξαρτάται ανάλογα με την κατηγορία τους. Έτσι τα φθηνότερα ξεκινούν από 250 ευρώ, με την πλειοψηφία τους να διαθέτουν τα τετράκλινα από 500 έως 800 ευρώ. Φυσικά υπάρχουν και δωμάτια για λίγους, καθώς διατίθενται πάνω από 10.000 ευρώ.

Οι τιμές και φέτος στο νησί των ανέμων είναι πολύ υψηλές με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι περιορισμένη. Όσον αφορά τώρα τα ακτοπλοϊκά αυτά για μια τετραμελή οικογένεια κι αυτοκίνητο κυμαίνονται από 470 εώς 536 ευρώ με συμβατικά πλοία. Έτσι το μικρότερο συνολικό κόστος για τα μεταφορικά και της διαμονή για πέντε ημέρες ξεκινούν από 1.500 ευρώ, χωρίς σε αυτά να υπολογιστούν η διατροφή και οι υπόλοιπες δραστηριότητες.

Σαντορίνη

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή για μια τετραμελή οικογένεια κι ένα αυτοκίνητο κοστίζουν από 513 έως 570 ευρώ από τον Πειραιά για τη Σαντορίνη. Όσον αφορά τώρα οι τιμές των καταλυμάτων αυτές κυμαίνονται από 180 έως 350 ευρώ για ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ για τα τετράκλινο σε ξενοδοχείο θα πρέπει να διατεθούν στις αρχές Αυγούστου από 400 έως 700 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση. Φυσικά υπάρχουν και πένταστερα πάνω στην Καλντέρα με τις τιμές να ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ την ημέρα.

Πάρος

Η Πάρος αποτελεί ένας ακόμα από τους πιο δημοφιλείς Κυκλαδίτικους προορισμούς για οικογένειες. Οι τιμές στο των ενοικιαζόμενων δωματίων ξεκινούν από 250 ευρώ, ενώ για τα ξενοδοχεία κυμαίνονται στην πλειοψηφία τους από 300 έως και 600 ευρώ. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τέσσερα άτομα κι ένα αυτοκίνητο ξεκινούν με τις εκπτώσεις των δύο παιδιών από τα 454 ευρώ και φτάνουν τα 518 ευρώ. Για όσους τώρα θέλουν καλύτερη διαμονή, κοντά σε παραλίες, δημοφιλείς περιοχές του νησιού και πολυτελή θέρετρα θα πρέπει να διαθέσουν για τις πέντε ημέρες διαμονής τους ακόμα και 7.000 ευρώ.

Χανιά

Στα Χανιά, η μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων δίνει περισσότερες δυνατότητες στις οικογένειες. Το κόστος του καραβιού από τον Πειραιά από και προς το νησί κυμαίνεται από 465,5 ευρώ και φτάνει τα 541,5 ευρώ, ενώ για ενοικιαζόμενα δωμάτια θα πρέπει να διατεθούν από 145 έως 300 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Για διαμονή την ίδια διαμονή τους σε ξενοδοχεία τώρα το κόστος κυμαίνεται από 900 έως 2.500 ευρώ.

Κως

Στην Κω, όπου υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και πλήθος διαμερισμάτων υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Έτσι για ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο ξεκινούν από 155 και φτάσουν τα 300 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για ένα τετράκλινο σε ξενοδοχείο κυμαίνεται συνήθως από 250 έως και 500 ευρώ. Το κόστος τώρα για το ταξίδι με καράβι από το λιμάνι του Πειραιά για μια τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο με επιστροφή ξεκινάει από 800 και φτάνει τα 844 ευρώ, χωρίς φυσικά στο παραπάνω ποσό να περιλαμβάνεται καμπίνα.

Χαλκιδική

Η Χαλκιδική αποτελεί πλέον το νούμερο ένα τουριστικό προορισμό της Βορείου Ελλάδος, καθώς τα μαγευτικά νερά των θαλασσών της και τα απέραντα δάση από πεύκα την μετατρέπουν σε μια μαγευτική περιοχή. Κι αν σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται καράβι, ωστόσο η μετακίνηση με αυτοκίνητο από την Αθήνα αλλά και η επιστροφή στο κλεινόν άστυ κοστίζει γύρω στα 350 ευρώ. Στα παραπάνω πόσο περιλαμβάνεται η βενζίνη αλλά τα διόδια, ενώ οι τιμές στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ξεκινούν από 110 ευρώ και φτάνουν τα 300 ευρώ. Στις ξενοδοχειακές μονάδες το τετράκλινό διατίθεται από 300 ευρώ και φτάνει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα τα 800 ευρώ.

Κέρκυρα

Για να φτάσει τώρα στην Κέρκυρα θα πρέπει αν κινηθεί και με το αυτοκίνητο αλλά και με καράβι. Έτσι το συνολικό κόστος για την τετραμελή οικογένεια που θα αποφασίσει να ταξιδέψει στο νησί των Φαιάκων αγγίζει τα 660 ευρώ. Οι τιμές στο νησί του Ιονίου για τετράκλινο ενοικιαζόμενο διαμέρισμά ξεκινούν από 110 και φτάνουν τα 300 ευρώ, ενώ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσειςγια αντίστοιχο δωμάτιο κυμαίνονται από 220 έως 450 ευρώ.