Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι κορυφαίες «μάχες» της σκακιέρας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Πάτρα το 53ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Σκάκι και το 44ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο Σκάκι (Final-4), δύο κορυφαίες διοργανώσεις της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, που φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π.).

Η διοργάνωση, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγκέντρωσε κορυφαίους συλλόγους και διακεκριμένους αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα, προσφέροντας αγώνες υψηλού επιπέδου και αναδεικνύοντας τις αξίες του πνευματικού αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας, της στρατηγικής σκέψης και του αλληλοσεβασμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στήριξε το 53ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Σκάκι και στο 44ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο Σκάκι (Final-4). Στην τελετή απονομών παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος απένειμε τα έπαθλα στους νικητές και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες για τις επιδόσεις τους.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Το σκάκι καλλιεργεί τη στρατηγική σκέψη, την πειθαρχία και την επιμονή. Δεξιότητες που, όταν κατακτηθούν, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για κάθε πορεία στη ζωή. Συγχαίρω όλους τους αθλητές για την προσπάθεια και τις διακρίσεις τους, καθώς και τους ανθρώπους που εργάζονται με συνέπεια για την ανάπτυξη και τη διάδοση του σκακιού, συμβάλλοντας παράλληλα ώστε η Πάτρα να φιλοξενεί με επιτυχία διοργανώσεις υψηλού επιπέδου».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλος, τόνισε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του 53ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού σκακιού και τη δυνατότητα της Πάτρας να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει έμπρακτα διοργανώσεις που προάγουν τον αθλητισμό, ενισχύουν την κοινωνική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην προβολή της περιοχής μας».