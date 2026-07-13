Επιμελητήριο Αχαΐας: Απολογισμός Α’ Εξαμήνου 2026

"Τον απολογισμό των δράσεων του πρώτου εξαμήνου του 2026 παρουσιάζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, καταγράφοντας μια περίοδο έντονης δραστηριότητας, σημαντικών πρωτοβουλιών και ουσιαστικής ενίσχυσης του θεσμικού του ρόλου, με σταθερό στόχο την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αναπτυξιακή προοπτική της Αχαΐας".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Επιμελητήριο υλοποίησε περισσότερες από 120 δράσεις, συμμετείχε σε 35 εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποίησε περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, ημερίδες και φόρουμ, είχε 18 επίσημες συναντήσεις και επισκέψεις, απέστειλε περισσότερες από 25 θεσμικές επιστολές και παρεμβάσεις και ανέπτυξε πάνω από 10 διεθνείς συνεργασίες και επαφές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου, στην ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους παραγωγικούς φορείς, καθώς και στην προώθηση δράσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε επίσης η διοργάνωση της πρώτης PATRAS EXPO – AGRO FOOD & DRINK, ενός νέου εκθεσιακού θεσμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αγροδιατροφή, τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 79 εκθέτες, στήριξε οικονομικά 45 τοπικές επιχειρήσεις και ανέδειξε τις δυνατότητες της αχαϊκής παραγωγής στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Το Επιμελητήριο διατήρησε παράλληλα ισχυρή παρουσία σε σημαντικές εκθέσεις, συνέδρια και αναπτυξιακά φόρουμ, όπως οι FOOD EXPO, BIOFACH, PROWEIN, Agro Belgrade, Patras IQ, Regional Growth Conference και Forum Ενέργειας, ενισχύοντας τη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων και προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αχαΐας.

Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών του εξαμήνου ξεχωρίζουν η έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης του «Αχαϊκού Ελαιολάδου» ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας, καθώς και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερα ενεργός ήταν και ο θεσμικός του ρόλος μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για κρίσιμα ζητήματα υποδομών, ανάπτυξης, πρωτογενούς τομέα και επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα συνέχισε να στηρίζει δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της ΑΧΕΠΑΝ, η οποία λειτούργησε ως αναπτυξιακός βραχίονας του Επιμελητηρίου, υλοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, δράσεις καινοτομίας, εκπαίδευσης, εξωστρέφειας και διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι τακτικοί απολογισμοί έχουν καθιερωθεί από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως θεσμός διαφάνειας και λογοδοσίας προς τα μέλη, αποτυπώνοντας με μετρήσιμα στοιχεία το έργο που παράγεται. Παράλληλα, συνεχίζεται με συνέπεια η προσπάθεια για ένα σύγχρονο, ανοιχτό και αποτελεσματικό Επιμελητήριο, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στις επιχειρήσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας".