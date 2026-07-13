Συναγερμός για τα αεροπορικά καύσιμα στην Ευρώπη – Αποθέματα κάτω των 30 ημερών, σύμφωνα με το Reuters

Παρά τις αυξημένες εισαγωγές αεροπορικών καυσίμων από τις ΗΠΑ και την Ασία, την ενίσχυση της παραγωγής στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια και τη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την πιο ευάλωτη περιοχή απέναντι σε πιθανές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες θεωρούνται χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Το κλείσιμο αρκετών διυλιστηρίων τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την εξάρτησή τους από εισαγωγές καυσίμων και πετρελαίου που διέρχονται από τη Μέση Ανατολή, με βασικό σημείο διέλευσης τα Στενά του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε αναταραχή στην περιοχή μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος και μεγαλύτερη πίεση για τις αεροπορικές εταιρείες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που ακολούθησε την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, με ημερομηνία 18 Ιουνίου και τα οποία επικαλείται το Reuters, η Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα εφοδιασμού σχεδόν 600.000 βαρελιών ημερησίως κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Αντίθετα, οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν πλεόνασμα 116.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει τα 425.000 βαρέλια ημερησίως.

Τα αποθέματα ανήλθαν σε 38 εκατομμύρια βαρέλια στις αρχές Ιουνίου, σε σύγκριση με 99 εκατομμύρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Energy Aspects. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη εμφανίζει λιγότερες από 30 ημέρες κάλυψης της ζήτησης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters. Είναι η πιο περιορισμένη χρονική περίοδος από τις μεγάλες αγορές καυσίμων για αεροσκάφη.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την τελευταία μηνιαία έκθεση του IEA (Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας) έδειξαν ότι τα προσωρινά αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ήταν 10% υψηλότερα σε ετήσια βάση στα τέλη Μαΐου, ενώ η παραγωγή των διυλιστηρίων αυξήθηκε κατά 30%. Τα στοιχεία υποδηλώνουν επίσης ότι υπάρχει μόνο ένας μήνας περιθώριο.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε κάποια πίεση στην αγορά μέχρι τον Αύγουστο», δήλωσε ο Τζανίβ Σαχ, αναλυτής στην Rystad. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί. Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πιο περιορισμένα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών προς το τέλος της θερινής περιόδου και ότι οι Βρυξέλλες θα συντονίσουν την αποδέσμευση εθνικών αποθεμάτων, εάν χρειαστεί.

Φορτία από Καναδά, Κουβέιτ και Νότια Κορέα

Μέχρι να ξεσπάσει ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρώπη βασιζόταν στη Μέση Ανατολή για περίπου το ήμισυ των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών. Τον Μάρτιο, οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι αφρικανικές χώρες, οι οποίες προμηθεύονταν σχεδόν όλα τα καύσιμα αεροσκαφών τους από τη Μέση Ανατολή, θα δέχονταν μεγαλύτερο πλήγμα.

Ωστόσο, κατάφεραν να αυξήσουν τις εισαγωγές από το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας, καθώς και από την Ινδία και το Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Εντωμεταξύ, η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της εξάντλησης των αποθεμάτων στρεφόμενη σε νέους προμηθευτές, όπως ο Καναδάς. Τον Ιούνιο εισήγαγε συνολικά 673.000 βαρέλια καυσίμου αεροσκαφών την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Οι ΗΠΑ και η Νιγηρία ήταν οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την Ευρώπη, αλλά το Κουβέιτ, ο Καναδάς, η Ινδία και η Νότια Κορέα παρείχαν επίσης φορτία. Οι εισαγωγές από την Ινδία τον Ιούνιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο και σχεδόν 25.000 βαρέλια πετρέλαιο Κουβέιτ την ημέρα αναμένεται να φτάσουν τον Αύγουστο, για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, μέσω μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο με το Proteus Harvonne. Σημειώνεται ότι μέχρι πριν από τη διακοπή των ροών, το Κουβέιτ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές καυσίμων για αεροπλάνα στην περιοχή.