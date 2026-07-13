Φορολογικές δηλώσεις: Υποβλήθηκαν πάνω από 6 εκατ. αρχικές δηλώσεις -Πότε λήγει η παράταση από την ΑΑΔΕ

Μέχρι τις 24 Ιουλίου η υποβολή για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, μετά την παράταση που έδωσε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία.

Είχαν προηγηθεί σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων.

Η παράταση ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου και μέχρι τότε είχαν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το διάστημα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία είναι επαρκές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για την παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

«Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 μετατίθεται για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.