Πάτρα: Σύμβαση για έργα οδοποιίας υπέγραψε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε σήμερα (Δευτέρα 13 Ιουλίου) στο Δημαρχείο, σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Οδοποιία και μικρά τεχνικά έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος 2023» με προϋπολογισμό μελέτης 1.209.677,42 ευρώ.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, "με την βάση την μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, του Δήμου Πατρέων, προβλέπεται η ανακατασκευή και συντήρηση τμημάτων οδών και πεζοδρομίων που ανήκουν στο Κεντρικό και το Αρκτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, κατόπιν αιτημάτων δημοτών τα οποία αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 86 του νόμου 3852/2010 με σειρά προτεραιότητας καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.



Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη αφορούν κυρίως ανακατασκευή και συντήρηση οδών, ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και μικρά τεχνικά έργα".