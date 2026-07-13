Marfin: Στο μικροσκόπιο και άλλοι- «Η έρευνα δεν σταματά εδώ», λέει η Δημογλίδου

Για την πορεία της έρευνας που οδήγησε στις νέες συλλήψεις, 16 χρόνια μετά την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα της Marfin το 2010, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου σήμερα , λίγη ώρα πριν η αστυνομία της Βρετανίας ανακοινώσει ότι συνέλαβε την 46χρονη εμπλεκόμενη, κάνοντας την τρίτη σύλληψη για τη φονική επίθεση.

Όπως τόνισε, η εξέλιξη της υπόθεσης «δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυκτί», αλλά προέκυψε ύστερα από περίπου έναν χρόνο επεξεργασίας στοιχείων. Από την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα της Marfin στις 5 Μαΐου του 2010, έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα, δύο γυναίκες και ένας άντρας.

Η μία γυναίκα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου από το Αίγιο η οποία βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

«Έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό, το οποίο επεξεργαζόταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε μία πολυσέλιδη έκθεση, η οποία εξηγεί ουσιαστικά γιατί οι αστυνομικοί κατάφεραν τώρα να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία που παραδόθηκαν στη Δικαιοσύνη οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις κατηγορούμενους.

Απαντώντας σε σχόλια που συνδέουν την εξέλιξη της υπόθεσης με την προεκλογική περίοδο, η κ. Δημογλίδου απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

«Η αστυνομία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα να συνεχίσει την έρευνα, συλλέχθηκε νέο υλικό από την Αντιτρομοκρατική και το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε την έκθεση που οδήγησε στην άσκηση των διώξεων», σημείωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πως θα πρέπει να αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων και η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.