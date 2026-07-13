Αντιδράσεις μετεωρολόγων για το "κόψιμο" της 7ήμερης πρόγνωσης της ΕΜΥ

Έντονη είναι η δυσαρέσκεια μετεωρολόγων για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η οποία αποφάσισε να καταργήσει την πρόγνωση επτά ημερών, με αποτέλεσμα πλέον αυτή να περιορίζεται σε τρεις ημέρες.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (13/7) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι, απ’ όσο γνωρίζει, η εντολή για «κόψιμο» στην πρόγνωση της ΕΜΥ δόθηκε από τη διοίκηση της Υπηρεσίας λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ερωτηθείς αν η Υπηρεσία παραμένει υπό τον έλεγχο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο μετεωρολόγος απάντησε καταφατικά, υπενθυμίζοντας ότι πριν από τρία χρόνια είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για τη μεταφορά της στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν. «Δυστυχώς δεν πέρασε, είχαμε πισωγύρισμα».

Σημείωσε ότι ο ίδιος είχε παρευρεθεί σε σχετική συζήτηση στη Βουλή, αλλά τελικά προέκυψαν, όπως είπε, «άλλα προσχήματα», πιθανότατα σχετιζόμενα με τον ρόλο της εθνικής άμυνας και τις προγνώσεις για τα αεροδρόμια -σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου η στρατιωτική μετεωρολογική υπηρεσία λειτουργεί εντελώς ξεχωριστά από την πολιτική.

Ο κ. Κολυδάς συνέδεσε την υποβάθμιση της ΕΜΥ και με το πρόβλημα προβολής της. «Μπορεί ο φούρνος σου να κάνει το καλύτερο ψωμί ή το ζαχαροπλαστείο σου να έχει τα καλύτερα γλυκά στη γειτονιά σου. Εάν δεν τα προβάλλεις, εάν δεν τα διαφημίσεις, εάν δεν καταλάβει ο κόσμος τι αξία έχουν, δεν περνάει».

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η παρουσία της Υπηρεσίας στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ περιορισμένη, με αποτέλεσμα η επίσημη πρόγνωση να απαξιώνεται πλέον όχι μόνο από το κοινό αλλά, όπως σημείωσε, και από την ίδια την υπηρεσία, η οποία παραπέμπει τον κόσμο στις αυτόματες προγνώσεις των μοντέλων.

Υπογράμμισε, δε, ότι η αξία μιας επίσημης εφταήμερης πρόγνωσης ήταν ότι λειτουργούσε ως «φρένο» απέναντι σε κινδυνολογία από ιδιώτες ή άλλους φορείς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται κι άλλοι μετεωρολόγοι, οι οποίοι επισημαίνουν τη σημασία της επταήμερης πρόγνωσης, καθώς και την ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την απόφαση απαράδεκτη.

Ενδεικτικά, τη δυσαρέσκειά της έχει εκφράσει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ η Χριστίνα Σούζη καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων ΕΜΥ, Μαρία Καραλιά. Η τελευταία, μιλώντας στην εφημερίδα “Απογευματινή”, δήλωσε προ ημερών πως «εδώ και 20 χρόνια, από το 2006, δεν έχει γίνει καμία νέα πρόσληψη πολιτικού προσωπικού. Παράλληλα, δεν έρχονται στρατιωτικά στελέχη».

Η ίδια ανέφερε ότι «η στελέχωση της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 30% των αναγκών, ενώ το όριο ηλικίας είναι υψηλό. Αυτό τον μήνα συνταξιοδοτήθηκαν δύο συνάδελφοι. Δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τις θερινές άδειες».

Τι συμβαίνει με τα καιρικά μοντέλα

«Η πρόγνωση του καιρού δεν είναι μαντεία, ούτε μια απλή πρόβλεψη με βάση την εμπειρία» είχε τονίσει, προ ημερών, ο Θοδωρής Κολυδάς στο NEWS 24/7. «Είναι μία διαδικασία σύνθετη, όπου συλλέγουμε παρατηρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς, από δορυφόρους, από ραντάρ, από ραδιοβολήσεις (δηλαδή μετρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας), από πλοία, από αεροσκάφη και στη συνέχεια όλα αυτά τα δεδομένα μπαίνουν σε αριθμητικά μοντέλα της ατμόσφαιρας.

Τώρα, τα μοντέλα αυτά λύνουν μαθηματικά τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση του αέρα, τη θερμοκρασία, την υγρασία, την πίεση, το πώς επιδεινώνονται οι υδρατμοί και πως δημιουργείται ο υετός.

Ο μετεωρολόγος δεν είναι μόνο ένας αναγνώστης του μοντέλου. Συγκρίνει τα μοντέλα μεταξύ τους, γιατί παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, βλέπει τις παρατηρήσεις και εξετάζει την εμπειρία της περιοχής, πριν δώσει μία επιστημονική εκτίμηση.

Τα μοντέλα είναι πολλά. Τα κυριότερα είναι θα έλεγα τρία ή τέσσερα, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο, το αμερικάνικο GFS, το γερμανικό ICON και το ελβετικό NEMS.

Αυτά, λοιπόν, διαφέρουν πάρα πολύ γιατί εισάγουν διαφορετικά, όχι μόνο πρωτογενή, στοιχεία, αλλά και με διαφορετικό τρόπο κάνουν τις εκτιμήσεις, δίνουν άλλη ανάλυση. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους.

Ο μετεωρολόγος δεν παίρνει μόνο το μοντέλο που του αρέσει υπ’ όψιν. Κοιτάζει πρώτα, τι συνέπεια έχει το “τρέξιμο” του, τα ανσάμπλ ή μία φυσική λογική της διάταξης των συστημάτων και την εμπειρία της περιοχής. Αν δηλαδή, για παράδειγμα το ευρωπαϊκό δίνει χιόνι και το GFS ήλιο, δεν μπορείς να ανακοινώσεις σε αυτή την περίπτωση βεβαιότητες.

Πρέπει να μιλήσεις με πιθανότητες και να πεις ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις, επτά ημέρες μετά. Σίγουρα 2, 3 μέρες πριν εκδηλωθεί κάποιο έντονο φαινόμενο ή κάποια αλλαγή του καιρού, αρχίζουν σιγά σιγά μεταξύ τους τα μοντέλα αυτά να συμφωνούν.

Μόνο όταν αρχίσουν οι μεγάλοι συγκλίσεις των μοντέλων πρέπει και κανονικά ένας επιστήμονας να μπορεί να ανακοινώσει με κάποια μεγάλη βεβαιότητα ότι περιμένουμε αλλαγή».

πηγή news247.gr