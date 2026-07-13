Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος στην Ηλεία- Είχαν σερβίρει σε τέσσερα ανήλικα κορίτσια φιάλη βότκας

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με το

Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων και

διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ με τις ίδιες κατηγορίες βαρύνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαπιστώθηκε ότι με ευθύνη των

κατηγορουμένων, επιτράπηκε η είσοδος και η παραμονή στο χώρο σε τέσσερα ανήλικα κορίτσια.

Τα ανήλικα κορίτσια εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να κάθονται σε τραπέζι του καταστήματος και να καταναλώνουν αλκοολούχο ποτό (βότκα), το

οποίο προερχόταν από φιάλη που είχε σερβιριστεί στο τραπέζι τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς λειτουργούσε το κατάστημα ως προσωρινά υπεύθυνος έχοντας θέσει σε

λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, με την ένταση της μουσικής να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.