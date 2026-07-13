Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα

Συναγερμός σήμανε στην Καστοριά όταν ένα 4χρονο παιδί, το οποίο έπεσε σε πισίνα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά, ευτυχώς, σταθερή κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το μικρό παιδί ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του ανθρώπων και έπεσε σε πισίνα. Όταν οι οικείοι του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, το έβγαλαν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς το άτυχο παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή.

Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του. Παράλληλα, στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου – μια «γέφυρα ζωής» – σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και των Αρχών. Με αστραπιαίες κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του