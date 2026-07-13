Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά ζώδια

Ο ανάδρομος Ερμής έχει πλέον φτάσει στο μέσο της πορείας του και, παρότι η συγκεκριμένη αστρολογική περίοδος έχει αποκτήσει μάλλον κακή φήμη, για τέσσερα ζώδια αποτελεί την αφορμή για μια σημαντική ευκαιρία.

Ο πλανήτης της επικοινωνίας θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 23 Ιουλίου και μέχρι τότε η συγκυρία ευνοεί την ενδοσκόπηση και την επαναξιολόγηση. Καθώς κινείται στον Καρκίνο, ο ανάδρομος Ερμής αποτελεί μια εξαιρετική περίοδο για να έρθετε σε επαφή με ό,τι σας θρέφει συναισθηματικά και αναζωογονεί το πνεύμα σας. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και παρατηρήστε τι είναι αυτό που σας χαρίζει πραγματική χαρά. Αυτή η διαδικασία μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα και πολλά υποσχόμενη ευκαιρία.





Κριός

Με τον Ερμή ανάδρομο, είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε έναν απολογισμό των ανθρώπων που έχετε επιλέξει να βρίσκονται στη ζωή σας. Ποιοι είναι πραγματικοί φίλοι και ποιοι ίσως δεν έχουν τόσο αγνές προθέσεις όσο πιστεύατε; Ο χρόνος και η ενέργειά σας είναι πολύτιμα και δεν χρειάζεται να τα επενδύετε αδιακρίτως. Μέχρι τις 23 Ιουλίου αναλογιστείτε ποιοι βρίσκονται πραγματικά στο πλευρό σας. Παρότι η ανεξαρτησία είναι από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά σας, όλοι χρειαζόμαστε στήριξη κάποιες στιγμές. Μια σημαντική ευκαιρία πλησιάζει και είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιους μπορείτε να βασιστείτε.

Ταύρος

Ο Ερμής είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας και, όταν βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία, σας καλεί να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους. Μέχρι τις 23 Ιουλίου, δείξτε μεγαλύτερη ειλικρίνεια και αφήστε τον αυθεντικό σας εαυτό να εκφραστεί. Μια σημαντική ευκαιρία βρίσκεται προ των πυλών, όμως θα χρειαστεί να είστε πιο ανοιχτοί και ξεκάθαροι από ό,τι μέχρι σήμερα. Το να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας δεν σημαίνει ότι ζητάτε προσοχή ούτε ότι πρέπει να υψώσετε τη φωνή σας για να ακουστείτε. Αναλάβετε την ευθύνη για ό,τι σας αναλογεί, χωρίς να μεταφέρετε τις ευθύνες στους άλλους. Το σημαντικότερο είναι να παραμείνετε πιστοί στον εαυτό σας.

Δίδυμοι

Κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή, αξίζει να αναρωτηθείτε τι είναι αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε πραγματικά ασφαλείς. Η δύναμη, η σταθερότητα και η αίσθηση ασφάλειας ξεκινούν πρώτα από εσάς. Επενδύστε σε έναν πιο θετικό εσωτερικό διάλογο και δώστε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας. Δημιουργήστε τις συνθήκες που θα σας κάνουν να νιώθετε άνετα και προετοιμασμένοι για τη σημαντική ευκαιρία που έρχεται. Παράλληλα, αυτή είναι μια καλή περίοδος για να αξιολογήσετε τις οικονομικές σας συνήθειες. Ίσως διαπιστώσετε ότι ξοδεύετε περισσότερα από όσα μπορείτε να υποστηρίξετε ή ότι έχετε επιβαρυνθεί οικονομικά περισσότερο από όσο θα θέλατε. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αναθεωρήστε τον προϋπολογισμό σας. Μπαίνετε σε μια πιο ευνοϊκή οικονομική φάση, όμως η σωστή διαχείριση των χρημάτων σας παραμένει απαραίτητη.



Καρκίνος

Τα συναισθήματά σας είναι πάντα έντονα, όμως δεν χρειάζεται να αφήνετε να σας παρασύρουν. Αυτή η περίοδος σάς καλεί να συνειδητοποιήσετε ότι η υπερβολική συναισθηματική φόρτιση δεν αποτελεί απαραίτητα στοιχείο της προσωπικότητάς σας, αλλά μπορεί να είναι ένα μοτίβο που αξίζει να επανεξετάσετε. Μέχρι τις 23 Ιουλίου, αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε τον εαυτό σας σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν χρειάζεται να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες των άλλων ούτε να προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε κανέναν. Επιλέξτε να είστε αυθεντικοί. Παράλληλα, ίσως συνειδητοποιήσετε ότι έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθείτε από ανθρώπους που σας προκαλούν διαρκή συναισθηματική αναστάτωση. Για να αξιοποιήσετε τη σημαντική ευκαιρία που έρχεται, χρειάζεται πρώτα να δημιουργήσετε χώρο για περισσότερη ηρεμία και εσωτερική ισορροπία.

πηγή .marieclaire.gr/