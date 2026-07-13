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Πάτρα: Τραυματίστηκε αστυνομικός σε τροχαίο

Πάτρα: Τραυματίστηκε αστυνομικός σε τροχαίο

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Τροχαίο σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων στο ύψος της Παπαφλέσσα όταν μηχανή της αστυνομίας συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να βρεθεί στο έδαφος και να υπστεί εκδορές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο για προληπτικούς λογους.

Ο αστυνομικός βρισκόταν σε υπηρεσία.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Τροχαίο ατύχημα
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