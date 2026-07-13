Αμαλιάδα: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα - Δύο εγκλωβισμένοι

Τροχαίο στο κέντρο της πόλης
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αμαλιάδας όταν το ένα όχημα αναποδογύρισε με τις δύο επιβαίνουσες να εγκλωβίζονται σε αυτό.
Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
πηγή ilialive.gr
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