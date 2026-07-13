Τους λόγους για τους οποίους το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί μια καλή επιλογή για σπουδές, αναφέρει το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε ανακοίνωσή του.

Σε αυτή επισημαίνει:



"Πανεπιστήμιο Πατρών – Η σωστή επιλογή!

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

Τώρα που πλησιάζει η ώρα για την ολοκλήρωση του δύσκολου ταξιδιού των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το Πανεπιστήμιο Πατρών σας καλεί να ανακαλύψετε μια εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει υψηλού επιπέδου σπουδές, έρευνα αιχμής και μια ζωντανή και δημιουργική φοιτητική ζωή.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ένα από τα πιο δυναμικά Πανεπιστήμια της χώρας, όπως πιστοποιούν οι λαμπρές επιδόσεις του στον χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και του πολιτισμού σε συνδυασμό με την διεθνή αναγνωρισιμότητά του, μένει πάντα προσηλωμένο στους εξής στόχους:

-την αριστεία στην έρευνα και στη διδασκαλία,

-την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση,

-την ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης της έρευνας νέων καινοτόμων προϊόντων.

Η εποχή μας επιβάλλει τη διαρκή ανανέωση της γνώσης και των δεξιοτήτων και, άρα, ένα δυναμικό τύπο Πανεπιστημίου που να παρακολουθεί την πορεία των διεθνών μεταρρυθμίσεων και να προσαρμόζεται σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με τόλμη και διαρκή εγρήγορση και ταυτόχρονα με σεβασμό στη διαφορετικότητα, πιστό στη συμπερίληψη και με ουσιαστική έγνοια για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης έκφρασης, θα συνεχίσει την πορεία του σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών.

Γιατί να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει:



-Προγράμματα Σπουδών Υψηλής Ποιότητας

7 Σχολές, 31 Τμήματα με εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους κλάδους, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης.



-Αναγνωρισιμότητα

Σταθερά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, επενδύει στη διεθνή παρουσία και εξωστρέφεια:

QS World University Rankings: Europe 2026: 288η θέση μεταξύ 958 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 5η μεταξύ 18 ελληνικών πανεπιστημίων.



-Έρευνα και Καινοτομία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγκαταλέγεται στα κορυφαία ελληνικά ιδρύματα στην έρευνα, με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, διακρίσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.



-Φοιτητική Ζωή

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών απολαμβάνουν πλήθος υποδομών και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη φοιτητική ζωή: φοιτητικές εστίες, βιβλιοθήκη, πολιτιστικές και φοιτητικές ομάδες, αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις (δύο στην Πάτρα – Ρίο και Κουκούλι, ένα στο Αγρίνιο και ένα στο Μεσολόγγι). Επιπλέον, πραγματοποιούνται ετήσια επιστημονικά συνέδρια που προσφέρουν ευκαιρίες δικτύωσης με επιστήμονες, εταιρείες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ινστιτούτα τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και της χώρας και του εξωτερικού. Η φοιτητική ζωή πλαισιώνεται από πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών «Welcome to UP», και φυσικά το μεγαλύτερο Καρναβάλι της χώρας, που προσελκύει πλήθος κόσμου. Η εύκολη και άνετη πρόσβαση στην πόλη της Πάτρας και στις πανεπιστημιουπόλεις, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μεταξύ βουνού και θάλασσας, καθιστά την εμπειρία διαμονής οικονομικά προσιτή και ποιοτική. Ένα νέο, σύγχρονο φοιτητικό εστιατόριο δημιουργείται στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των φοιτητών. Ένας άνετος, προσβάσιμος και φιλικός χώρος σίτισης, σχεδιασμένος για να γίνει σημείο συνάντησης και ζωντανό κομμάτι της πανεπιστημιακής ζωής.

-Υποστήριξη των Φοιτητών/τριών

Ψυχοκοινωνικές δομές, υποτροφίες και πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις που δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης εμπειριών στην αγορά εργασίας, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που προετοιμάζουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας για μία δυναμική είσοδο στην αγορά εργασίας, την επιλογή των επόμενων βημάτων στην ακαδημαϊκή τους πορεία, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με μια ματιά

-3 πόλεις: Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο,

-7 Σχολές

-31 Τμήματα και αντίστοιχα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Συμμετοχή σε τέσσερα ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

-52 Μεταπτυχιακά προγράμματα εκ των οποίων 8 ξενόγλωσσα

-31 Διδακτορικά προγράμματα εκ των οποίων το ένα ξενόγλωσσο

-28.418 ενεργοί/ές προπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

-2.220 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

-1.787 υποψήφιοι/ες διδάκτορες

-715 μέλη ΔΕΠ

-180 Εργαστήρια

-18 Κλινικές

Δες το Πανεπιστήμιο Πατρών… σε λιγότερο από ένα λεπτό!



Πριν συμπληρώσεις το μηχανογραφικό σου, γνώρισε τις 7 Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από μια σειρά σύντομων βίντεο. Ανακάλυψε τις σπουδές, τις δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σου και κάνε την επιλογή που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τους στόχους σου.



? Τα βίντεο των Σχολών:



- Σχολή Θετικών Επιστημών https://youtube.com/shorts/yPrKnW52_Ys



-Πολυτεχνική Σχολή https://youtube.com/shorts/zsYUTVdomvw



-Σχολή Επιστημών Υγείας https://youtube.com/shorts/ANZLGm0AhZw

-Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών https://youtube.com/shorts/wNIB9grRojw



-Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων https://www.youtube.com/shorts/xTkHB3_Hcx8



-Σχολή Γεωπονικών Επιστημών https://youtube.com/shorts/gPuiA6Nxtcs



-Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας https://youtube.com/shorts/X3nluYAiHJI

Ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο με Όραμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την έντονη παρουσία του στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν αποτελεί μόνο έναν τόπο μάθησης, αλλά εμπνέει, εξελίσσει και ενδυναμώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να γίνουν οι αυριανοί επιστήμονες, επαγγελματίες και πολίτες του κόσμου.

Σας καλούμε να εξερευνήσετε τις επιλογές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών, να επιλέξετε ένα δρόμο γνώσης, δημιουργικότητας και προοπτικής.

«Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το προετοιμάζουν».

Επιλέξτε Πανεπιστήμιο Πατρών. Επενδύστε στο αύριο.

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www.upatras.gr



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